ТАСС: экс-следователь ФСБ признался в мошенничестве по делу о вымогательстве у экс-главы «Известий»

Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов признался в мошенничестве по делу о вымогательстве денег у предпринимателя и экс-главы издательства «Известия» Эраста Галумова, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Алексея Колбова обвиняют по ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«В ходе следственных действий Колбов заявил, что признает вину только в мошенничестве, отрицая обвинение в получении взятки. Также он заявил следствию, что еще один фигурант — следователь Сергей Белоусов — ничего не знает о факте совершения им мошеннических действий по отношению к Галумову»,— сказал источник.

Господину Белоусову предъявлено аналогичное обвинения. По версии следствия, работники ФСБ вымогали взятку 65 млн руб. в биткойнах за условное наказание Эрасту Галумову. Предприниматель и трое его предполагаемых подельников обвиняются в мошенническом хищении около 200 млн руб.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «ФСБ своих берет».