Генпрокуратура пропустила недопустимое

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд для рассмотрения по существу громкое уголовное дело российского политолога и экономиста, бывшего гендиректора относящегося к управделами президента издательства «Известия» Эраста Галумова. Он и трое его предполагаемых подельников обвиняются в мошенническом хищении около 200 млн руб. Защита считает, что доказательства по делу являются недопустимыми, так как были собраны следователями ФСБ, которые сами оказались в СИЗО за вымогательство 65 млн руб. у экс-главы «Известий», а все его признания были сделаны по указанию оперативников, которые выявляли «оборотней».

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, обвинительное заключение, составленное следователями ФСБ, было подписано заместителем генпрокурора Леонидом Коржинеком на 30-й день — последний, отведенный для этого по закону. В результате материалы были направлены для рассмотрения по существу в Гагаринский райсуд Москвы. В его базе данных значатся Эраст Галумов, его бывший заместитель по экономике Галина Петрунина и бизнесмены Валерий Логинов и Игорь Григорьев, обвиняемые в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Рассмотрит дело судья Алишер Ларин, недавно приговоривший к длительному заключению бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова.

Адвокат Эраста Галумова Владимир Семенцов пояснил “Ъ”, что он, как и его подзащитный, надеялся, что Генпрокуратура вернет дело на доследование из-за допущенных в нем нарушений. По его словам, доказательства по делу прокуратура могла признать недопустимыми, так как они были собраны следователями ФСБ, которые сами оказались в СИЗО по обвинению в вымогательстве денег у Эраста Галумова и его сына.

Напомним, что 61-летний политолог возглавлял издательство «Известия» с 2001 по 2013 год. После его ухода преемники написали заявление в ФСБ, настаивая, что он, будучи руководителем, причинил крупный ущерб предприятию. После 23 доследственных проверок все же было возбуждено уголовное дело, в котором речь шла о двух договорах, в рамках которых якобы было похищено около 200 млн руб. Главным обвиняемым стал сам господин Галумов, который был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово», где провел уже почти 21 месяц. Вторым задержанным стал предприниматель Валерий Логинов, через фирму которого якобы похищались деньги. Хотя по большому счету его арест стал просто формальностью — еще в сентябре 2016 года он был осужден Таганским райсудом на пять лет лишения свободы за покушение на мошенническое хищение в 2010–2011 годах около 250 млн руб. при прокладке электрокабелей к находившемуся на реконструкции зданию «Детского мира» на Кузнецком Мосту. И его просто этапировали из колонии в Москву, где он почти сразу начал давать признательные показания. Еще двух фигурантов — госпожу Петрунину и бизнесмена Игоря Григорьева, через компанию которого якобы также проводились похищенные деньги, оставили на свободе под подпиской о невыезде.

Интересно, что возбудили и расследовали уголовное дело следователи 7-го отдела СУ ФСБ, который специализируется на борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий. Как сообщал “Ъ”, весной этого года руководивший расследованием майор Сергей Белоусов и его бывший коллега, недавно уволившийся капитан Алексей Колбов были задержаны УСБ ФСБ. По версии Следственного комитета России, контрразведчики вымогали у Эраста Галумова и его сына 65 млн руб. в биткойнах, обещая взамен экс-главе «Известий» условный срок, а также не привлекать к уголовной ответственности его сына. При этом Галумов-старший должен был дать признательные показания по своему делу. В рамках оперативной игры УСБ ФСБ Эраст Галумов выполнил требования вымогателей, которых взяли с поличным. Дело господина Галумова и его предполагаемых сообщников передали другому следователю, который срочно его завершил, приобщив к нему как доказательства сделанные под контролем УСБ признания. «Это недопустимые доказательства, но Генпрокуратура этого почему-то не заметила»,— заявил “Ъ” Владимир Семенцов.

Отметим также, что, по некоторым данным, арестованный майор Белоусов свою вину в вымогательстве взятки полностью отрицает. В то же время его экс-коллега заявляет, что в одиночку пытался с помощью похищенных документов завладеть деньгами семьи Галумовых.

Сергей Сергеев