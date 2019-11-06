Машины съезжают из России

Российские автоконцерны на фоне слабого спроса на автомобили на внутреннем рынке наращивают поставки за рубеж. К началу традиционно высокого сезона (сентябрь—декабрь) экспорт автомобилей вырос почти на 30%, в основном за счет легкового сегмента. В Российском экспортном центре видят в этом интеграцию российского автопрома в «глобальные цепочки», но основными странами, куда возят автомобили и комплектующие из РФ, остаются соседние Белоруссия и Казахстан.

Экспорт автомобилей и компонентов из России в этом году растет на 30%. «Из Германии заказчики сами приезжают, просят подыскать им российских поставщиков, потому что соотношение "цена—качество" лучше альтернатив»,— заявил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев в ходе встречи с премьером Дмитрием Медведевым. По актуальной статистике ФТС за январь—август, экспорт легковых автомобилей в штуках и в деньгах вырос на 27,8% (до 73,4 тыс. штук) и 32,1% (до $1 млрд) соответственно. Поставки грузовиков в штуках увеличились на символические 0,1%, до 8,4 тыс., в деньгах — на 12,7%, до $218,5 млн. В прошлом году в тот же период экспорт легковых автомобилей стагнировал, а грузовиков — незначительно рос (на 3,6%).

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что фундаментальными причинами роста поставок автопрома стали слабый внутренний спрос и государственная система поддержки экспорта. Существующие меры — прежде всего субсидирование логистики, омологации и сертификации — облегчают вывод продукции на новые рынки, а низкий внутренний спрос стимулирует искать новых потребителей, в том числе за рубежом, заключает он. В этом году правительство направило на поддержку экспорта машиностроения не менее 4,5 млрд руб.

В январе—сентябре продажи автомобилей в РФ сократились на 2%, до 1,27 млн штук, по данным АЕБ, впервые за два года. При этом производство легковых автомобилей за девять месяцев выросло на 1,1%, до 1,1 млн штук, сообщал Росстат, грузовых — на 5,7%, до 14,5 тыс. машин. В октябре глава Минпромторга Денис Мантуров рассчитывал на сохранение объемов производства на уровне 2018 года или «определенный плюс». В интервью «России 24» он отмечал, что рост может быть достигнут с учетом увеличения поставок за рубеж автомобилей и автокомпонентов.

Динамику поставок автомобилей во многом определяет спрос на традиционных для России рынках, поясняют в РЭЦ, говоря об эффекте отложенного спроса, а также «"врастании" в глобальный автомобильный рынок».

Половина поставок автопрома в январе—августе пришлись на Белоруссию и Казахстан (27% и 23% соответственно).

Среди крупных направлений также Турция (7%), Чехия (6,3%), Узбекистан (6%) и Китай (5%). Наибольший вклад в рост экспорта внесли легковые автомобили (41% роста) и прицепы (34%), заметными были также поставки спецавтотранспорта (11%) и грузовиков (4%), говорят в РЭЦ. Лидеров экспорта там не называют. Бестселлеры внутреннего рынка — Lada, Kia и Hyundai.

Основными рынками сбыта в Минпромторге называют Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Алжир, Чехию, Кубу, среди компаний основные лидеры — АвтоВАЗ, Volkswagen, Renault и Hyundai.

В АвтоВАЗе раскроют детали экспорта только по итогам года, но в концерне сообщили, что поставляют автомобили Lada в 34 страны. Nissan за девять месяцев экспортировал более 3 тыс. автомобилей Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano в Казахстан и Белоруссию. В Nissan подчеркивают, что одним из ключевых факторов при расширении экспорта является господдержка — она необходима, чтобы сделать локальное производство эффективным и конкурентным на международном рынке. В Toyota “Ъ” сказали, что в январе—августе поставки их автомобилей за рубеж в штуках выросли на 44%, приоритетными рынками были Казахстан и Белоруссия. Управляющий директор Ларс Химмер «Фольксваген Груп Рус» в конце октября говорил, что концерн по итогам года рассчитывает экспортировать 24 тыс. машин, а также собираемые в Калуге двигатели.

Среди грузовиков экспорт КамАЗа за девять месяцев вырос на 58%, до 3,4 тыс. штук. Основные страны прироста —Узбекистан и Вьетнам. Традиционно одним из главных внешних партнеров остается Казахстан, отмечают в концерне. Volvo Trucks в 2019 году продолжает поставки кабин в Гент (в 2018 году экспортировано 1,8 тыс. штук) и рассматривает возможность поставок комплектных автомобилей в Европу и Азию.

Ускоренный рост экспорта в денежном выражении может быть вызван усложнением логистики, исполнения, комплектации автомобилей и пр., говорит Дмитрий Бабанский. По его словам, традиционно высокий сезон для автоэкспорта — с сентября по конец года. Он дает прогноз по росту поставок до $4–4,2 млрд в этом году. В РЭЦ ожидают, что экспорт по итогам года будет превышать показатели 2018-го «минимум на 10%».

Ольга Никитина