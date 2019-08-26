Минпромторг проводит санкцопрос

Как выяснил “Ъ”, Минпромторг накануне введения санкций по делу Скрипалей попросил автопроизводителей оценить потенциальные риски прекращения импорта комплектующих и оборудования в РФ. Запрос направлен не только традиционно российским автоконцернам, но и иностранным компаниям с производством в РФ. Источники “Ъ” в отрасли считают риски реального влияния санкций на российский автопром, за исключением узкого сегмента автомобилей спецназначения, минимальными. Минпромторг же, по их мнению, пытается сформировать список критичных компонентов под программу импортозамещения, на которую просил 150 млрд руб. из бюджета.

По данным “Ъ”, для проведения оценки влияния возможного усиления санкций в отношении РФ Минпромторг попросил автоконцерны до 30 августа представить информацию о рисках и возможных последствиях ограничений в области экспортно-импортных отношений с зарубежными партнерами. Адресатами письма стали все крупнейшие концерны, включая иностранные, с производством в РФ.

Речь идет в том числе о возможных ограничениях на автокомпоненты и комплектующие, оборудование, сервисное обслуживание, доступ к кредитным ресурсам и пр. При этом, как рассказывают источники “Ъ” в отрасли, ранее таких писем они не получали, несмотря на то что, например, в отношении группы ГАЗ Олега Дерипаски санкционные ограничения действуют уже более года. В Минпромторге отказались от комментариев.

Большинство источников “Ъ” считают, что Минпромторг таким образом ответил на поручение правительства проанализировать эффект санкций.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака “Ъ” подтвердили, что поручение было, воздержавшись от деталей. Два источника “Ъ” уточнили, что поручение господина Козака было давно, и этот запрос Минпромторга сделан не в рамках его исполнения.

С 26 августа вступает в силу второй пакет санкций по делу Скрипалей, в рамках которого действительно накладываются ограничения на экспортно-импортные операции. Однако из-под санкций выведены, в частности, поставки по новым лицензиям коммерческим конечным потребителям гражданской продукции, 100-процентным подразделениям американских и других зарубежных компаний, а также товаров, не нуждающихся в экспортной лицензии по кодам исключений для гражданской продукции, запчастей и т. п.

«Да, действительно в очередной раз санкции касаются поставок технологий, техники и компонентов компаниям, которые так или иначе связаны или могут быть связаны с оборонно-промышленным комплексом,— говорит партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт.— Речь идет о запрете на поставки, которые США относят к категории "национальная безопасность". По сути, это может быть что угодно, от компонентов реактивных двигателей до полупроводников, которые могут использоваться для производства военной техники».

Хотя санкции в отношении предприятий ОПК уже стали привычными, отсутствие четкого понимания механизмов работы новых ограничений, а также исчерпывающего перечня того, что продавать в Россию можно, а что — нет, формирует риски для поставщиков, полагает господин Иккерт. «Нюанс как раз и заключается в том, что в отсутствие такого понимания от новых санкций могут пострадать в том числе и производители вполне мирной, потребительской техники, автомобилей, под удар могут попасть и производители аэрокосмической техники»,— говорит он.

Источники “Ъ” в иностранных концернах говорят, что не видят для себя реальной угрозы прекращения импорта в РФ.

Господин Иккерт также сомневается, что подобные риски применимы к предприятиям, контролируемым международными концернами (что относится в том числе и к АвтоВАЗу, фактический контроль над которым установлен со стороны Renault), однако «первые месяцы после введения очередного блока санкций традиционно характеризуются высоким уровнем нервозности в отношениях с зарубежными контрагентами». О рисках из-за санкций ожидаемо сообщат только традиционно российские концерны, полагает один из источников “Ъ”.

Отправка писем может иметь отношение к идее Минпромторга получить 150 млрд руб. из бюджета до 2025 года на импортозамещение автокомпонентов, говорит собеседник “Ъ” в отрасли. Смысл в том, чтобы «отрасль подтвердила потребность». Как писал “Ъ” 8 августа, Минпромторг подготовил концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025) в рамках защиты от санкций, интересантами назывались группа ГАЗ, КамАЗ и «Соллерс».

Еще один источник “Ъ” подтверждает, что обращение к концернам связано с программой АК-2025, которую сейчас перерабатывают, в том числе под более реалистичный запрос средств из бюджета. Минпромторг хочет определить реальные «зоны риска» для поставок компонентов, продолжает он, а ссылка на новые санкции необходима для получения от концернов содержательных ответов.

Впрочем, эта угроза выглядит слабой: собеседники “Ъ” не ожидают сколько-нибудь значительного эффекта на отрасль от санкций по делу Скрипалей. По словам одного из них, риски теоретически могут возникнуть для компаний, выпускающих автомобили спецназначения, например, УАЗа. При этом еще один собеседник “Ъ” говорит: санкции на комплектующие могут затронуть УАЗ только в рамках импорта автоматической коробки передач.

Ольга Никитина, Наталья Скорлыгина