Политтехнолог осужден как пособник Мошенничество на выборах в Нижнем Новгороде потянуло на три года колонии

В Нижнем Новгороде к трем годам колонии приговорен политтехнолог Сергей Воронов за пособничество в мошенничестве, совершенном бывшим лидером регионального отделения «Справедливой России» Александром Бочкаревым. Как установил суд, в 2015 году фигуранты обманули бизнесмена Дмитрия Дзепу, пообещав ему кресло в думе Нижнего Новгорода за 5 млн руб. Депутатом потерпевший не стал. Господин Бочкарев весной скончался, его уголовное дело было прекращено. Сергей Воронов не признал вины и будет обжаловать приговор.

На собственный приговор в Нижегородский райсуд политтехнолог Сергей Воронов явился без вещей в надежде на оправдание или условный срок. Разбирательство касалось мошенничества при выборах в думу Нижнего Новгорода в 2015 году. Суд установил, что в 2015 году бывший на тот момент лидером регионального отделения «Справедливой России» Александр Бочкарев за 5 млн руб. пообещал нижегородскому коммерсанту Дмитрию Дзепе проходное место в партийном списке. Помогавший в продвижении партии на выборах политтехнолог Сергей Воронов выступил посредником в сделке, которую бизнесмен воспринял как покупку депутатского кресла. В случае проигрыша Дмитрию Дзепе обещали вернуть 4,5 млн руб.

Однако проходное место в партийном списке досталось другому кандидату — Игорю Богданову, который неожиданно проиграл выборы в одномандатном округе. Дмитрий Дзепа жаловался Александру Бочкареву на несправедливость, но это не дало результата. Тогда потерпевший попросил вернуть деньги, однако спустя два года ему отдали лишь 400 тыс. руб. Чтобы получить оставшиеся деньги, коммерсант обратился в полицию.

Как следовало из материалов дела, переговоры о покупке мандата Дмитрий Дзепа с самого начала записывал на диктофон для подстраховки. На воспроизведенных в суде аудиофайлах речь шла о гарантиях возврата средств и об отказе потерпевшего финансировать предвыборную кампанию. В беседах с Сергеем Вороновым он предлагал занести деньги после выборов, но тот разубедил его, сообщив, что коммерсанта могут исключить из партсписка. Дмитрий Дзепа одолжил 2 млн руб. у матери и дочери и привез в офис «Справедливой России» на Театральной площади накануне заседания регионального политбюро партии. Остальную часть он передал Сергею Воронову двумя траншами в кафе «Белый Парус» на Гребном канале.

В 2017 году, когда дело дошло до суда, известный нижегородский отельер Дмитрий Володин от имени партии предоставил спорные 4,6 млн руб. для возврата Дмитрию Дзепе. Александр Бочкарев отдал ему сумку с наличными прямо на судебном заседании, но потерпевший насчитал еще 1,6 млн руб. в качестве процентов и заявил гражданский иск к обвиняемым.

В мае во время судебного процесса, находясь под домашним арестом, Александр Бочкарев скончался, и его уголовное дело было прекращено по нереабилитирующему основанию. Как сообщила судья Марина Дякина, ему отведена роль организатора мошеннической схемы хищения денег с использованием служебного положения, Сергею Воронову — пособника.

Обвиняемые с самого начала говорили о своей невиновности, настаивая, что результаты выборов были непредсказуемы, аудиозаписи были смонтированы, а деньги господину Дзепе должна была партия, которая их в итоге и вернула. В прениях обвинение запросило Сергею Воронову шесть лет колонии и штраф в 1 млн руб. Потерпевший Дмитрий Дзепа через своего адвоката потребовал восемь лет колонии и проценты за пользование деньгами. Суд дал Сергею Воронову три года колонии общего режима, признав пособником (ч. 5 ст. 33, ч. 4. ст. 159 УК РФ) Александра Бочкарева. Политтехнолог намерен обжаловать приговор.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород