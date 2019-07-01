Смерть справоросса не отменила иска

Нижегородский райсуд прекратил уголовное преследование умершего лидера местного отделения «Справедливой России» Александра Бочкарева. Теперь фигурантом дела о мошенничестве остался политтехнолог Сергей Воронов. Именно с него потерпевший по делу местный предприниматель Дмитрий Дзепа требует взыскать 1,6 млн руб., которые он насчитал в качестве процентов за то, что ему вовремя не вернули 5 млн руб., вложенных в избирательную кампанию на выборах в думу Нижнего Новгорода в 2015 году. По материалам дела, бизнесмену обещали депутатское кресло, однако он его не получил.

Накануне сорока дней, прошедших со смерти лидера нижегородских справороссов Александра Бочкарева Нижегородский райсуд по ходатайству вдовы Натальи Калининой прекратил его уголовное дело по нереабилитирующему основанию. Политика вместе с политтехнологом Сергеем Вороновым обвинили в мошенничестве, совершенном в ходе выборов в думу Нижнего Новгорода в 2015 году. По версии следствия, за 5 млн руб. фигуранты пообещали проходное место в партийном списке местному бизнесмену Дмитрию Дзепе, обговорив с ним возврат 4,5 млн руб. в случае неудачи. Но депутатом господин Дзепа так и не стал: другой кандидат партии Игорь Богданов, избиравшийся по одномандатному округу, неожиданно проиграл выборы и прошел в думу по списку вместо Дмитрия Дзепы. Бизнесмен два года пытался вернуть вложенные в избирательную кампанию средства, но получил лишь 400 тыс. руб. Все переговоры с бывшими однопартийцами он записывал на диктофон, а затем обратился в полицию. Аудиозаписи легли в основу уголовного дела о коммерческом подкупе в отношении Александра Бочкарева и Сергея Воронова, которое затем переквалифицировали на мошенничество.

Незадолго до судебного разбирательства Александр Бочкарев признал партийный долг. На специальной конференции нижегородского отделения справороссы решили вернуть деньги с формулировкой «о прекращении дискредитации господина Бочкарева». Средства истцу перевел нижегородский отельер Дмитрий Володин.

Однако Дмитрий Дзепа отклонил перевод, потребовав от подсудимых лично рассчитаться с ним и принести извинения.

Кроме того, в рамках гражданского дела он заявил о необходимости выплатить ему еще 1,6 млн руб., которые насчитал в виде процентов. 17 мая на очередном судебном заседании Александр Бочкарев лично передал 4,6 млн руб. истцу в сумке, а 24 мая руководитель нижегородского отделения «Справедливой России» скончался от обширной тромбоэмболии на фоне лимфолейкоза.

После его смерти Дмитрий Дзепа отправился в Турцию и перестал появляться на судебных заседаниях, поручив присутствовать на заседаниях своему адвокату Алексею Кирееву. 1 июля адвокат сообщил суду, что его доверитель согласен прекратить уголовное дело Александра Бочкарева и снять арест в обеспечение иска с однокомнатной квартиры умершего в Кузнечихе и трех земельных участков стоимостью 6,2 млн руб., а также найденных у него при обысках в нижегородской квартире $7 тыс. и €300. Однако вопреки обещаниям, данным на судебных заседаниях в июне, господин Дзепа решил не отказываться от взыскания процентов по гражданскому иску: теперь эти деньги он требует с политтехнолога Воронова. Как заявил журналистам адвокат Киреев, у истца теперь нет претензий лишь по основному долгу, а иск по процентам он отзывать не собирался.

Сергей Воронов по-прежнему настаивает на своей невиновности. По его словам, доводы следствия построены лишь на аудиозаписях потерпевшего, а в них инициированная защитой независимая экспертиза нашла признаки монтажа. Кроме того, подсудимый заявил “Ъ”, что Дмитрий Дзепа принес в офис партии лишь 2 млн руб., которые сотрудники «Справедливой России» сразу внесли на партийный счет и дали по этому поводу показания в суде. При этом факта передачи оставшейся части денег, о чем свидетельствовал господин Дзепа, они не видели и также дали по этому поводу показания.

Прения по уголовному делу назначены на 22 июля, когда суд выслушает обвинение. Предполагается, что защита представит свои доводы 5 августа.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород