КГИОП ответил блогеру Илье Варламову на претензии по качеству ремонта Петропавловской крепости

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга выступил с официальным заявлением по поводу критики со стороны московского блогера и урбаниста Ильи Варламова, усомнившегося в надлежащем исполнении ремонтных работ в Петропавловской крепости.

Как сообщили в КГИОП, стены исторического объекта имеют определенные особенности, в том числе уклон эскарпа, поэтому не защищены от воздействия атмосферных осадков. В связи с этим они неоднократно подвергались ремонтам, при которых их штукатурили «под гранит» и «под кирпич», а также окрашивали ПХВ-краской. Указанная методика была согласована управлением Росохранкультуры по Северо-Западу. При этом основной объем реставрации стен, которую заметил блогер, проводился с 2005 по 2007 год, в то время как гарантийный срок реставрации штукатурного слоя составляет до пяти лет, отметили в комитете Смольного.

Ранее “Ъ-СПб” писал о критических замечаниях господина Варламова, указавшего на то, что от отреставрированных стен Петропавловской крепости в нескольких местах отслаивается недавно положенная штукатурка. Свой пост блогер озаглавил однозначно: «Руки бы оторвать!». Это сообщение вызвало широкий резонанс в соцсетях и в СМИ.