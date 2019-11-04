Московский блогер раскритиковал ремонт в Петропавловской крепости

Известный российский блогер и урбанист Илья Варламов подверг резкой критике качество ремонта, выполненного в Петропавловской крепости Петербурга. На своей странице в LiveJournal он разместил фотографии объекта, на которых видно, как от стен отремонтированной крепости сразу в нескольких местах отслаивается недавно положенная штукатурка. Свое сообщение господин Варламов озаглавил однозначно: «Руки бы оторвать!».

Отметим, что ранее Илья Варламов в одном из своих постов называл Петербург «ухудшенной копией Риги», отмечая, что город на Неве имеет чересчур много недостатков, чтобы встать в один ряд с латвийской столицей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на реставрацию здания Главного казначейства в Петропавловской крепости было выделено около 40 млн рублей.