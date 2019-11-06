Как в Латвии появились неграждане

15 октября 1991 года латвийский Верховный совет принял закон «О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации». Латвийское гражданство получили лишь 2/3 населения страны — жители довоенной Латвии и их потомки. До 1995 года статус около 700 тыс. человек — 1/3 населения страны — оставался неопределенным.

12 апреля 1995 года Сейм принял закон «О статусе граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии и иного государства», вводивший в юридическое поле понятие «неграждане». Негражданами считались бывшие граждане СССР, до 1 июля 1992 года прописанные, непрерывно проживавшие в течение десяти лет или родившиеся на территории Латвии.

В октябре 1998 года власти страны расширили возможности неграждан для натурализации, а также позволили признавать гражданами Латвии детей неграждан, родившихся после 21 августа 1991 года. В марте 2000 года законодательно было ограничено право высылки неграждан. Поправки также предусматривали лишение этого статуса только через суд. Уже в сентябре 2000 года новые поправки позволили лишить неграждан их статуса без решения суда, но дали возможность обжаловать это решение в судебной инстанции. В 2004 году было принято решение лишать негражданского статуса лиц, выехавших за границу на постоянное место жительства. В 2005 году эти поправки были отменены.

После вступления Латвии в Евросоюз в 2004 году натурализация неграждан ускорилась — в этом году получили гражданство около 16 тыс. человек, в 2005-м — 19 тыс., в 2006-м — 5,9 тыс. С 2009 года стабильно натурализацию проходят 2–2,5 тыс. человек в год.

Латвийский комитет по правам человека насчитывает более 80 различий в правах граждан и неграждан Латвии. В частности, неграждане не имеют избирательного права, не могут баллотироваться на выборах в органы власти и участвовать в референдумах, но могут состоять в латвийских партиях и отправлять им пожертвования. Они также не имеют права работать в правоохранительных органах, быть чиновниками, адвокатами, нотариусами, фармацевтами и т. д.

По состоянию на 1 июля 2019 года на территории Латвии проживало 220,5 тыс. неграждан, более 5 тыс. находилось за пределами страны. Большинство неграждан — русские (65,5%).