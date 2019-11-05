Путин усомнился в эффективности бакалавриата и магистратуры для преподавания русского языка

Президент России Владимир Путин задумался об эффективности разделения на бакалавриат и магистратуру при подготовке студентов по специальности «русский язык». Глава государства признался, что у него нет окончательного мнения по этому вопросу, отметив, что, например, в кибернетике такая ступенчатая модель образования оправдана.

«Что это дает? После бакалавриата преподают только в младших классах? В чем смысл? Это просто модная голая схема, или в этом есть какой-то смысл, в сохранении этого порядка подготовки специалистов, в данном случае по русскому языку — бакалавриат и магистратура? Или, действительно, возродить прежнюю систему? Готовить пять лет и давать полноценное образование, чтобы человек сразу мог пойти и преподавать в школу»,— сказал господин Путин на заседании президентского Совета по русскому языку (цитата по сайту Кремля).

В ответ на заявления президента министр просвещения Ольга Васильева заявила, что является сторонницей возвращения к специалитету при подготовке учителей и это является ее мечтой. Министр образования и науки Михаил Котюков, наоборот, считает, что степени бакалавра достаточно для преподавания в школе в условиях возрастающей цифровизации.

Во время заседания господин Путин спросил у министра науки и образования об ограничении количества бесплатных мест в магистратуре. Он привел в пример Воронежский государственный университет. В этом учебном заведении на филологическом факультете в магистратуре 12 мест, из которых бюджетных только шесть. При этом обучение возможно при наборе группы от 12 человек. Президент отметил, что нельзя рассчитывать на то, что за свой счет на филологию пойдут учиться шесть человек, так как эта сфера не приносит таких доходов, как нефть и газ.

Господин Котюков объяснил, что это ограничение на бюджетные места основывается на статистике. Она гласит, что 60% абитуриентов учатся платно или за счет работодателей. В ответ на это президент поручил «навести порядок». «Плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Плохо!» — подчеркнул глава государства.

На заседании Совета по русскому языку ранее Владимир Путин сказал, что обеспокоен войной, объявленной русскому языку «пещерными русофобами», «разного рода маргиналами» и «агрессивными националистами». Господин Путин также поручил выработать единые нормы современного русского языка, которые будут обязательными во всех государственных структурах и в СМИ.