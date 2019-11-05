Путин: националисты и «пещерные русофобы» объявили войну русскому языку

Президент России Владимир Путин заявил, что обеспокоен войной, объявленной русскому языку «пещерными русофобами» в некоторых странах.

«Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно — я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию. Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой»,— сказал глава государства в ходе заседания Совета по русскому языку (цитата по сайту Кремля).

По мнению господина Путина, за подобной политикой стоит «все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе права на родную речь, на культуру и историческую память». «На нас, на нашей стране лежит громадная ответственность за сбережение, развитие и распространение русского языка, русской литературы»,— добавил глава государства.

При этом глава государства призвал не называть русский язык мощным оружием. «Давайте не будем употреблять таких слов, в этом есть смысл... Потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но по другим соображениям. Да, это сила в известной степени, мягкая сила. Мне кажется, вполне достаточно»,— считает президент РФ.

В ходе заседания господин Путин также поручил выработать единые нормы современного русского языка, которые будут обязательными во всех государственных структурах и в СМИ.