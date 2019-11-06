Крокодил генов

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил, что срок хранения допинг-проб, взятых в ходе регулярного контроля, может быть увеличен до десяти лет. Точно так же как происходит с пробами, полученными во время Игр. Господин Бах призвал международные спортивные федерации внести соответствующие поправки в свои регламенты. МОК готов выделить на создание хранилищ для проб и разработку новых методик выявления допинга до $10 млн. Томас Бах сообщил также, что уже на Играх-2020 может быть использован генетический способ тестирования, позволяющий достоверно установить факт применения «кровяного» допинга «через недели и даже месяцы» после последнего использования запрещенного препарата или метода. Эти нововведения значительно усложнят жизнь спортсменам, применяющим запрещенные препараты.

Президент МОК Томас Бах, принявший участие в работе Всемирного конгресса по допингу в польском Катовице, сделал важные заявления, касающиеся противодействия применению запрещенных препаратов спортсменами. Господин Бах объявил о старте глобальной программы, целью которой станет распространение правила об обязательном хранении проб в течение десяти лет не только на пробы, взятые во время Олимпиад, но и на те, что будут собраны до старта Игр. «Мы призываем международные спортивные федерации и национальные антидопинговые службы предпринять необходимые шаги в этом направлении, поскольку тестирование вне Игр относится к их юрисдикции»,— отметил Томас Бах. Он пообещал также помочь федерациям в создании баз хранения. На это МОК готов выделить $5 млн. Еще столько же организация намерена потратить на разработку новых методов выявления допинга.

Отметим, что, согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, начиная с 2015 года в течение десяти лет хранятся пробы, взятые на крупных международных соревнованиях. А вот пробы, взятые на небольших турнирах или во внесоревновательный период, при условии, что они отрицательные, уничтожаются уже через три месяца.

В случае реализации инициативы МОК этот перекос будет устранен. Контроль станет более плотным и, как и в случае с крупными турнирами, пролонгированным. Последнее обстоятельство, учитывая, что антидопинговые методики зачастую не успевают за допинговыми, особенно важно.

Впрочем, как сообщил Томас Бах, специалистам, разрабатывающим новые методы выявления допинга, тоже есть чем похвастаться. По словам главы МОК, уже на летних Играх-2020 в Токио впервые может быть использован «генетический» метод тестирования.

В основе метода лежит разработка профессора генетики Университета Брайтона Янниса Пициладиса, являющегося также членом комиссии МОК по медицине и науке. Еще в 2002 году он заметил, что употребление EPO или переливание атлету ранее взятой у него же крови, вызывают специфическую реакцию организма. Происходит экспрессия (включение) сотен ранее неактивных генов.

За годы исследований группе профессора Пициладиса удалось установить, какие именно гены включаются в ответ на использование «кровяного» допинга.

Ключевым отличием новой методики является возможность достоверного установления факта нарушения правил через недели или даже месяцы после последнего использования запрещенных препаратов или методов.

Нынешние методики, нацеленные на выявление самого препарата или его метаболитов, таким свойством не обладают. Так, они не выявляют EPO в пробах уже спустя 48 часов после использования. Что касается переливаний собственной крови, то их приходится контролировать через сопоставление показателей крови, занесенных в биологический паспорт спортсмена. Однако за счет использования различных уловок, например обильного питья, показатели можно удерживать в рамках допустимых значений. При этом эффект от применения запрещенного метода будет сохраняться. А ведь, согласно результатам анонимного опроса, проведенного по заказу WADA в 2017 году, 29% спортсменов, участвовавших в чемпионате мира по легкой атлетике в 2011 и 2013 годах, и 45% атлетов, выступавших на Панарабских играх-2011, признались, что использовали допинг как минимум за 12 месяцев до стартов. При этом из всего массива проб, отбираемых WADA, положительные результаты дают около 2%.

Отметим, что метод профессора Пициладиса еще не до конца отработан, но он должен успеть закончить работу к токийской Олимпиаде. Однако, как отметил Томас Бах, даже если к Токио-2020 новая методика не будет утверждена WADA, она обязательно будет использована для постсоревновательной перепроверки проб.

Президент МОК рассказал еще об одном новшестве, которое планируется использовать в Токио. Речь о методе «сухой капли» при заборе проб, при котором кровь берется не из вены, а из пальца. Затем несколько капель наносят на впитывающую бумагу и высушивают. При этом пробы гораздо легче и дешевле транспортировать. Но самое важное то, что такие пробы могут храниться очень долго. При этом требования к хранилищу не такие строгие, как в случае с классическим способом хранения.

Александр Петров