Воронежский скот накормят из Венгрии

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, крупный венгерский производитель кормов и защищенной сои UB Merchants рассчитывает возвести в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем два завода — по производству защищенного соевого белка и полножирной сои, а также по выпуску высокобелкового подсолнечного шрота. В производство высокобелковых компонентов для коров, свиней и бройлеров планируется суммарно вложить 360–420 млн руб. Эксперты предупреждают, что часть продукции может оказаться невостребованной: если разница в цене будет велика, животноводы предпочтут работать с привычными компонентами кормов, пусть и содержащими меньшую долю белка.

О планах строительства завода в индустриальном парке «Масловский» “Ъ-Черноземье” рассказал Араньоши Габор, генеральный директор российского подразделения венгерской компании ООО «УБМ Рус». По его словам, в строительство завода может быть вложено €5–6 млн (360–420 млн руб. по курсу ЦБ на 5 ноября), из которых 40–50% должны составить собственные средства. При этом еще не просчитана общая стоимость проектных работ, подчеркнул господин Габор.

По словам бизнесмена, для реализации проекта компании необходимо 3,5 га. Этот участок на первом этапе позволит построить два примерно одинаковых завода. Объект SoyPreme должен будет перерабатывать 30 тыс. т соевых бобов в год и получать 15–20 тыс. т защищенного соевого белка с высоким усвоением, используемого в кормлении высокоудойных коров для поддержания продуктивности. Также на этом заводе предполагается производить 10–15 тыс. т полножирной сои, которая является ключевым сырьем для производства кормов. Второй объект будет производить продукт под брендом SunFeed: планируется перерабатывать 30 тыс. т экструдированного подсолнечного шрота и производить подсолнечный шрот с высоким содержанием белка (46%), который сможет эффективно использоваться для кормления свиней и бройлеров.

Наряду с основным продуктом мы планируем выпускать еще два продукта с более низким содержанием белка и высоким содержанием клетчатки, которые можно будет использовать в кормлении крупного рогатого скота»,— рассказал Араньонши Габор.

Он уточнил, что уже начались торги по закупке оборудования. С помощью руководства «Масловского» и областного правительства в компании рассчитывают завершить «все официальные процедуры» до конца 2020 года (по данным “Ъ-Черноземье”, в облправительстве сейчас прорабатывают вопрос предоставления компании субсидий и прокладывания к будущему производству железнодорожной ветки). В этом случае весной 2020-го «УБМ Рус» сможет начать строительство, а в конце 2020-го или весной 2021-го — пустить производство.

Кроме двух заводов на площадке планируется возвести силосы и складские помещения, а также объекты сервисного и социального назначения. Сырье (30 тыс. т бобов и 30 тыс. т экструдированного подсолнечного шрота) планируется закупать у местных производителей: его доступность в Воронежской области, по словам Араньоши Габора, стала одной из причин выбора региона для размещения завода. Предполагаемый срок окупаемости предприятия — 2–2,5 года.

По собственным данным, холдинг UBM был основан в 1996 году. Предприятие поставляет корма и добавки венгерским животноводческим хозяйствам. Управляет в Венгрии четырьмя комбикормовыми заводами общей мощностью 450 тыс. т в год, предприятием по изготовлению защищенной сои для КРС мощностью 36 тыс. т в год и заводом премиксов мощностью 30 тыс. т в год.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Хотько отмечает, что воронежской продукции UBM предстоит конкурировать с традиционным предложением, имеющим более низкое содержание белка: «Подсолнечный шрот с содержанием белка 46% — скорее редкий продукт, большинство производителей ориентированы на более низкий (39%) ГОСТ. А полножирную сою выпускают многие производители, в том числе и животноводческие предприятия на базе своих комбикормовых заводов, это не уникальная продукция. Вопрос в том, насколько дорого будет обходиться воронежская продукция животноводам и будет ли у них потребность в более высокобелковой продукции. Недаром на рынке отсутствует спрос на подсолнечный шрот с массовой долей протеина 46%».

По словам собеседника “Ъ-Черноземье” на рынке кормов, высокобелковый подсолнечный шрот может стать невостребованным еще и потому, что он по своим свойствам приблизится к соевому шроту, который животноводы также давно применяют. При этом цены на эластичном рынке наиболее популярных кормовых компонентов установились на приемлемом для производителей уровне, отметил он.

Олег Мухин