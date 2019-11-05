Главгосэкспертиза разрешила построить эстакадные съезды возле «Лахта центра»

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России по итогам проверки проектно-сметной документации выдал положительное заключение по проекту строительства съездов с Приморского шоссе, обеспечивающих подключение делового квартала «Лахта центр» к дорожно-уличной сети Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что проект реконструкции Приморского шоссе, в рамках которого будут построены эстакадные съезды с территории «Лахта центра» на автомагистраль и на улицу Савушкина, оценивается в 4,2 млрд рублей. При этом объект входит в число приоритетных, которые представлены на федеральное софинансирование. Его генеральным проектировщиком является АО «Петербургские дороги».