Строительство двух съездов к деловому кварталу «Лахта центра» оценили в 4,2 млрд рублей

Проект по реконструкции Приморского шоссе, в рамках которого будут построены эстакадные съезды с территории «Лахта центра» на автомагистраль и на улицу Савушкина, оценивается в 4,2 млрд рублей, сообщили “Ъ-СПб” в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Объект входит в число приоритетных, которые представлены на федеральное софинансирование, подчеркнули в КРТИ. При этом точную стоимость строительства до прохождения экспертизы в комитете называть отказались, отметив, что указанная сумма в 4,2 млрд руб. является ориентировочной. Из этих средств 1,5 млрд руб. Смольный запросил у федерального центра — в частности в 2020 году в рамках софинансирования потребуется около 600 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, предусмотрено строительство двух съездов: северного — от Приморского шоссе до территории делового квартала «Лахта центра» — протяженностью 870,12 м, и южного — до улицы Савушкина — протяженностью 471,43 м. Оба съезда будут сооружены как два моста, проходящие над Лахтинской гаванью. Также в рамках реализации проекта будут обустроены тротуары, пешеходные и барьерные ограждения. Планируется, что среднегодовая суточная интенсивность движения транспортных средств по северному и южному съездам на 2021 год составит 7060 и 6830 автомобилей в сутки соответственно. На каждом мосту будет проложено четыре полосы движения — по две в каждом направлении с расчетной скоростью 40 км/час.

Также сообщалось, что власти Петербурга и Ленобласти определились с приоритетными проектами развития транспортной инфраструктуры двух регионов, на реализацию которых будут просить выделения средств из федерального бюджета на период 2020–2024 годов. По данным “Ъ-СПб”, город просит одобрить строительство 25 проектов общей стоимостью 123,5 млрд руб., из которых федеральный центр мог бы софинансировать 45,2 млрд руб.

Яна Войцеховская