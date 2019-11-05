«Дальнейший допрос экс-главы столичного СК пройдет в закрытом режиме»

5 ноября Мосгорсуд заслушал доказательства гособвинения по делу о взяточничестве в отношении бывшего руководителя столичного главка Следственного комитета Александра Дрыманова. В какой-то момент судья постановил закрыть слушания, а прокурор подал ходатайство засекретить весь процесс. В Мосгорсуде работал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

— Для многих стало неожиданностью, что Александр Дрыманов сам начал давать показания, поскольку изначально планировалось, что гособвинение начнет представлять свои доказательства, что на прошлом заседании и судья одобрил. Но защита попросила немного поменять порядок, и экс-главе СК дали слово. В своем выступлении, которое заняло не менее часа, он отверг все обвинения во взяточничестве — это два эпизода: сговор с другими сотрудниками Следственного комитета, чтобы отпустить из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке «Итальянец», и передача дебетовой карты на €10 тыс. бывшим подчиненным Денисом Никандровым за покровительство.

В своих показаниях бывший глава Следственного комитета опроверг все обвинения и привел довольно любопытные детали, связанные с обысками по этому делу. В частности, со ссылкой на заявления своей жены, односельчан в Тульской области, где находится его дом, он рассказал о том, что сотрудники ФСБ приехали туда и начали спрашивать, где спрятана бочка с деньгами и драгоценностями, кто на вертолете привозил ее к ним. На это, по словам Дрыманова, его супруга ответила, что никакой бочки нет, а вертолет к ним никакой не прилетал. Дальше, как заявил бывший глава столичного СК, сотрудники ФСБ с применением сил МЧС и спецтехники обыскали дом, прилегающие постройки и земельный участок, но ни следов вертолета, ни бочки не нашли.

Двое сотрудников следственной оперативной группы после посещения подвала в гараже, где хранилось спиртное, вышли пьяными, а на воротах написали краской слово «вор».





Далее Александр Дрыманов стал рассказывать свою версию того, как все происходило: об этих обысках и о том, что в его отношении завели уголовное дело, было доложено главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Тот сообщил директору ФСБ, и дальше, в общем-то, от сотрудников Федеральной службы безопасности, с которыми Дрыманов работал по другим делам, экс-глава СК узнал, что в его доме проходили обыски — ФСБ пыталась проверить показания его бывшего заместителя Дениса Никандрова.

И дело дошло, по словам Дрыманова, вплоть до того, что сотрудники ФСБ составили рапорт, представили Александру Бастрыкину документы и к ним приложили даже докладную записку на имя Владимира Путина, где излагались, как заявил Никандров, непроверенные сведения о якобы совершенном преступлении.

После этих слов судья задумался, не нужно ли объявить перерыв, поскольку здесь Дрыманов выходит за рамки и начинает перечислять те доказательства и сведения, которые входят в засекреченный том уголовного дела и составляют государственную тайну. Буквально после пары слов, в том числе о том, что ФСБ якобы отправило в администрацию президента информацию о том, что у Дрыманова есть счета в латвийском банке, судья объявил небольшой перерыв, а после этого вообще поставил вопрос о том, чтобы проводить дальнейший допрос экс-главы СК в закрытом режиме, что и было сделано. Прокуроры после этого просили закрыть процесс целиком.

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Но пока что судья принял решение только о том, чтобы дальнейший допрос Дрыманова проходил в закрытом режиме без слушателей и представителей СМИ.

О том, чтобы закрывать весь процесс, решения не было.

Вполне возможно, что те доказательства, которые прокуроры хотели представить, будут обнародованы уже в открытом режиме. Но, как заявил судья, если все-таки появится какая-то информация, которая представляет государственную тайну, процесс снова будет закрыт.