Ford представил гоночный вариант нового Bronco

Ford Bronco и Ford Bronco R. Фото: Ford

Ford Bronco R. Фото: Ford

Ford Bronco R. Фото: Ford

Автомобиль, созданный совместными усилиями заводского подразделения Ford Performance, компании Geiser Bros Design and Development и чемпиона Baja 1000 Trophy Truck Кэмерона Стила, назван Ford Bronco R и стилизован одновременно под еще не представленный серийный автомобиль нового поколения и под оригинальный Ford Bronco, выпускавшийся с 1966 по 1977 год.

Bronco R, оснащенный турбированным бензиновым двигателем EcoBoost, построен на доработанной платформе Ford T6, которая ляжет в основу дорожной машины, и оснащен независимой передней подвеской и задней пятирычажной подвеской, заимствованной у нового Ford Bronco. Гоночный вариант получил подвеску Fox, 17-дюймовые колесные диски с бэдлоками и 37-дюймовыми покрышками BFGoodrich.

Кузов спортивной версии внедорожника выполнен из композитных материалов и дополнен 15-ю светодиодными блоками Rigid. В салоне предусмотрены три гоночных сиденья Recaro, необходимые системы безопасности и комплекс телеметрии MoTeC, включая цифровую панель приборов.

Участие Ford Bronco R в гонке Baja 1000 приурочено к 50-летию победы Рода Холла и Ларри Майнора, которые в 1969 году выиграл заезд на Ford Bronco первого поколения. С тех пор никто не смог победить в гонке на полноприводном автомобиле. За руль новинки, ливрея которой подражает оригинальному внедорожнику, сядет Шелби Холл — внучка Рода Холла.

Напомним, внедорожник Ford Bronco выпускался с 1966 по 1996 годы, сменив пять поколений. Премьера автомобиля шестой генерации состоится весной 2020 года.