04 ноября, понедельник
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Новый Ford Bronco появится весной 2020 года

Компания Ford официально подтвердила возрождение модели Bronco, которую представят весной 2020 года.

В настоящее время никакой информации о грядущем внедорожнике нет. В шестом поколении, как ожидается, автомобиль сохранит рамную конструкцию и полный привод. Заявлено, что машина получит современные технологические решения и дизайн, а также будет глобальной моделью — продажи нового Ford Bronco не ограничатся одним лишь рынком США.

Напомним, внедорожник Ford Bronco выпускался с 1966 по 1996 годы, сменив пять поколений.

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