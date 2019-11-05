Планы на думы

Региональные отделения парламентских партий в Удмуртии уже начали подготовку к муниципальным выборам, которые состоятся в сентябре 2020 года. Оппозиционные партии намерены воспользоваться снижением рейтингов «Единой России» для увеличения собственного представительства в городских думах и районных советах, в то же время на региональной конференции ЕР перед членами партии поставили задачу по укреплению ее позиций на местах. Особенностью предстоящей кампании станет и стартовавший процесс преобразования районов в муниципальные округа, где советы депутатов на уровне поселений будут ликвидированы, сохранятся только районные советы. Представители оппозиционных партий опасаются, что это может повлиять на их узнаваемость.

С 1 декабря региональное отделение партии «Единая Россия» в Удмуртии начнет подготовку к предстоящим в 2020 году праймериз. Об этом на конференции в Ижевске объявил секретарь регионального политсовета Владимир Невоструев. В сентябре следующего года пройдут выборы депутатов в пяти городских округах и 15 районах республики. Он отметил, что успех на них особенно важен, так как это репетиция перед крупными федеральными кампаниями. «За последние полтора года, в связи с принятием ряда политических решений, наблюдалось снижение рейтинга партии в целом по стране. Данная ситуация коснулась и нашего регионального отделения»,— отметил господин Невоструев и подчеркнул, что сторонникам ЕР необходимо «делать все, для того чтобы рейтинг партии постепенно приобретал положительную динамику».

Руководство местных партийцев ставит целью победить во всех муниципалитетах, при этом при формировании списка кандидатов в депутаты планируется дать оценку действующему составу представительных органов, отметил господин Невоструев. Кампанию называют репетицией выборов в Госдуму в 2021 году.

Особо акцентировал он также на недавнем высказывании председателя партии Дмитрия Медведева о том, чтобы в выборах представители «Единой России» участвовали под флагами партии, а не шли как самовыдвиженцы.

Обратил внимание господин Невоструев также на стартовавший процесс в 11 муниципальных образованиях по их переформатированию в муниципальные округа. В результате объединения муниципальных образований уровня поселений внутри района советы депутатов поселений будут ликвидированы, останутся лишь районные советы депутатов. Кроме того, предполагается объединение города Можги и Можгинского района. Секретарь удмуртского отделения ЕР отметил, что это потребует проведения масштабной организационной и информационной работы.

В региональных отделениях других парламентских партий «Ъ-Удмуртия» сообщили, что уже начали подготовку к предстоящей избирательной кампании. «Мы заканчиваем работу по доукомплектованию координаторами в районах, идут прикидки по кандидатам. В условиях падения рейтинга партии власти считаем, что есть возможность увеличить количество людей, поддерживающих нас»,— отметил координатор ЛДПР в Удмуртии Тимур Ягафаров. По словам руководителя отделения «Справедливой России» Фарида Юнусова, перед партией стоит задача провести как минимум одного-двоих своих представителей в каждую городскую думу. Сейчас эсеры присутствуют только в двух. Главными темами кампании станут борьба с бедностью, рост тарифов и проблемы здравоохранения. «Мы будем стараться максимально отработать, есть шансы улучшить представительство в представительных органов. Присутствует недоверие к партии власти, но с другой стороны нам будет создавать препятствия административный ресурс»,— считает первый секретарь рескома КПРФ Владимир Бодров. Он отметил, что несмотря на то что население в целом устало от выборов, кампания в Мосгордуму показала, что интерес растет со стороны молодого поколения избирателей. Стартовавшая реформа муниципальной власти в районах, по его мнению, приведет к отдалению населения от органов управления, ухудшится его представительство. При этом, у коммунистов депутатов на уровне районных советов и городских дум больше, чем на уровне поселений.

Фарид Юнусов говорит, что спокойно относится к изменениям, однако видит в них и определенные угрозы.

«Уменьшение количества муниципальных депутатов в нашей политической ситуации — это не очень хорошо. Традиционно во власти доминирует "Единая Россия" и используется административный ресурс. Голос оппозиции в результате будет еще меньше звучать, снизится заметность партий в районах»,— отметил представитель эсеров.

При этом в региональных отделениях партий говорят, что сокращение количества кампаний из-за возможного упразднения поселковых советов не отразится на затратах для самих партий.

И.о. директора ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин считает, что главный момент в связи с предстоящей кампанией, на который пока не обращают внимание, это возможное изменение избирательной системы.

«Госсовет должен принять решение о том, какие избирательные механизмы голосования будут применяться — избрание по одномандатным округам или по партийным спискам. Сейчас я напомню действует модель 50 на 50. Если она изменится в пользу одномандатных округов, то выборы будут очень интересные, ведь Единая Россия практически всегда в одномандатных округах уверенно побеждала»,— отметил господин Тенсин.





По его мнению, в этом случае партия власти может закрепить успех, потому что большинство партий серьезными ресурсами для проведения избирательных кампаний не обладают, у них «по сути отсутствуют большие полевые структуры», необходимые для работы на местах. В то же время на результатах выборов может сказаться ухудшение экономической ситуации, при этом опыт выборов в Мосгордуму продемонстрировал, что люди болезненно воспринимают явные признаки нарушений законодательства.

Михаил Красильников