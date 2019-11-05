Тарифы отправляются в путешествие ФАС хочет дерегулировать ставки в Пулково и цены в плацкарте между Москвой и Санкт-Петербургом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может с 2020 года дерегулировать ставки аэропортовых сборов для международных линий в петербургском аэропорту Пулково и для внутренних рейсов из Санкт-Петербурга в Москву. Авиакомпании ранее не поддерживали инициативу, ожидая роста ставок аэропорта. Вместе с этим служба хочет отменить регулирование цен на места в плацкартных и общих вагонах из Санкт-Петербурга в Москву, напротив, ожидая увеличения конкуренции и снижения тарифов.

ФАС предлагает с 1 января 2020 года не применять ценовое регулирование тарифов на взлет, посадку и стоянку самолетов, авиабезопасность, предоставление аэровокзального комплекса и обслуживание пассажиров на всех международных рейсах в аэропорту Пулково, следует из проекта приказа службы, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. На внутренних рейсах дерегулирование произойдет только по направлению Санкт-Петербург—Москва и в обратном направлении, отмечается в проекте приказа.

Предложение ФАС о дерегулировании тарифов для международных рейсов в Пулково уже обсуждалось в конце 2018 года (см. “Ъ” от 24 декабря 2018 года). «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) и представители авиакомпаний тогда не поддержали инициативу антимонопольщиков. Авиакомпании считали, что изменения принесут больше убытков, чем дополнительных доходов.

В 2016 году дерегулирование ставок в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково вызвало жалобы авиакомпаний на рост ставок в московских аэропортах.

Вместе с дерегулированием ставок в Пулково ФАС хочет отменить регулирование цен на места в плацкартных и общих вагонах между Санкт-Петербургом и Москвой.

На рынке пассажирских перевозок по этому направлению высокая конкуренция, между городами курсируют разные виды транспорта, отмечается в пояснительной записке к проекту ведомства. Отмена регулирования цен позволит развить конкуренцию, «создаст равные экономические условия для железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта». При этом ФАС ожидает «повышение сервиса и качества оказания услуг пассажирских перевозок, а также создание условий для сдерживания роста тарифов на указанном направлении».

Полина Смертина