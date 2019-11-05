Пугачеву и Галкина не вызовут в суд по делу о подготовке теракта на концерте Киркорова

Повторно направлено в суд уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года. Один из обвиняемых ранее заявил, что на самом деле планировался не теракт, а убийство певца по заказу Максима Галкина, который якобы делал это из ревности. Следствие отказалось привлекать их, а также Аллу Пугачеву в качестве свидетелей.

По новой версии обвинения, четыре жителя Дагестана создали террористическую ячейку, сделали бомбы, но не смогли пронести их на концерт. Один из фигурантов дела заявил, что отказался от участия в попытке убийства Филиппа Киркорова, так как боялся, что будет много жертв.

Суд в мае вернул дело в прокуратуру из-за нарушений норм УПК РФ в обвинительном заключении. Сейчас ко всем прочим обвинениям добавили еще два.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена».