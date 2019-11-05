У российских клубов начинается неделя матчей в еврокубках. Откроет ее встреча «Зенита» с «Лейпцигом» в рамках Лиги чемпионов 5 ноября. В турнирной таблице Российской премьер-лиги сине-бело-голубые занимают первую строчку. Но фаворитом предстоящего матча считается немецкий клуб. Шансы российских команд в еврокубках оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

В Лиге чемпионов российские клубы фаворитаима не являются, хотя и «Зенит», и «Локомотив» играют дома. Даже в лидера нашего чемпионата «Зенит» букмекеры не верят. Слишком уж хорош «Лейпциг» в Германии. Например, в десятом туре бундеслиги немецкий клуб отгрузил Майнцу восемь мячей. Поэтому самые оптимистичные эксперты предсказывают максимум ничью. Один из таких оптимистов — комментатор Виктор Гусев: «“Лейпциг” в атаке очень мощный. Но, с другой стороны, у футболистов бывают проблемы в обороне, и это не та стабильность, которая отличает лидера немецкого футбола. На этом, как мне кажется, можно сыграть. Хотя, с другой стороны, сам “Зенит” тоже временами нестабилен, свои слабости есть и у россиян. Здесь, на мой взгляд, будет ничья».

Что касается матча «Локомотива» и «Ювентуса», который пройдет в Москве 6 ноября, здесь шансов на положительный исход для российского клуба еще меньше. Несмотря на это, желающих увидеть матч больше, чем может вместить стадион в Черкизово. Билеты остались только у перекупщиков. Самый дешевый квиток на галерку, стоит сейчас около 20 тыс., и кто знает, может быть, «Локомотив» сможет зацепиться за ничью или даже победить. Футбольный обозреватель Константин Клещев считает, что «Локомотив» может нас удивить еще раз: «Первый матч показал, что “Ювентус” — не такая уж и неуязвимая команда, футболисты клуба не любят, когда их вяжут по рукам и ногам.

Это может быть козырем “Локомотива”, потому что сильный элемент в игре железнодорожников — умение не дать сыграть сопернику.

Наверное, оптимисты могут предположить, что шансы — 50 на 50, но я бы все-таки сказал 30 на 70».

После матчей Лиги чемпионов нас ждут противостояния в Лиге Европы, где Россию представляют ЦСКА и «Краснодар». Арамейцы играют на выезде с венгерским «Ференцварошем». Правда, шансов на выход из группы у ЦСКА почти нет. Команда на последнем месте в группе и болельщики недовольны, даже несмотря на ничью с «Зенитом» в 15-м туре. Что происходит с ЦСКА, объяснил футбольный эксперт Роман Широков: «Я не думаю, что у ЦСКА есть какая-то проблема с составом или тренером. Просто клубу надо перестроить игру, увеличить количество атак, потому что ребята, которые собраны в ЦСКА, любят и умеют играть. Молодых футболистов брали для того, чтобы их развивать и в дальнейшем продавать. Пока этого развития не видно».

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«Краснодар» в отличие от ЦСКА имеет реальные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы и вполне может обыграть турецкий «Трабзонспор» еще раз.

5 ноября матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Лейпциг» начнется в 20.55. 6 ноября сыграют «Локомотив» с «Ювентусом», а 7 ноября — «Краснодар» и «Табзонспор». Сразу после домашней игры «Краснодара» начнется матч «Ференцварош» — ЦСКА. Все эти встречи в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».