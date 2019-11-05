Судья помог разочаровать болельщиков

Матч «Зенит» — ЦСКА ожидался с большим интересом, но в итоге разочаровал. И игрой команд, и плохим судейством Михаила Вилкова, и даже результатом. Особенно болельщиков «Зенита». Их команда весь второй тайм играла в большинстве, но сумела вырвать только ничью 1:1. Тем не менее сине-бело-голубые остались лидерами в турнирной таблице и выиграли первый круг Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).

В европейском футболе порой случаются аномалии, которые трудно объяснить. В субботу, например, многие фавориты чемпионатов проиграли середнякам. Главного тренера «Баварии» Нико Ковча даже уволили за проигрыш «Айнтрахту» 1:5. Такое впечатление, что лучшие клубы Европы в какой-то день сговариваются, чтобы букмекеры сорвали солидный куш. Многие ведь убеждены: в большом футболе творятся темные дела.

Дуэль «Зенита» с ЦСКА не отнесешь к категории битв фаворита с андердогом (так в Европе называют середняков), но армейцы до приезда в Петербург играли очень уж плохо. Потерпели ряд поражений в РПЛ и в Лиге Европы. Многие считали, что «Зенит» легко выиграет. Кроме Андрея Аршавина, бывшего игрока петербургской команды. Он, выступая в роли эксперта на «Матч ТВ», предположил, что в матче не будет забито много голов. И даже предсказал счет — 1:1.

Все вышло в соответствии с этим предсказанием. Игра получилась не столько упорной, сколько скучной. А «Зенит», похоже, предположил, что с ЦСКА ему будет расправиться так же легко, как с «Томью» (4:0, победа в Кубке России) или с «Ростовом» (6:1, победа в РПЛ).

Только во втором тайме петербуржцы вспомнили, что надо играть в футбол и на стадионе вообще-то собралась публика, ожидавшая зрелища. И то потому, что на последней минуте первого тайма армейцы забили гол — отличился хорват Никола Влашич после ошибки защитников «Зенита». Гол «в раздевалку» разбудил хозяев — на второй тайм они вышли уже другими. Масла в огонь подлил судья Михаил Вилков, которого подозревают в симпатиях к сине-бело-голубому клубу. Он удалил игрока ЦСКА Яка Бийола за вторую желтую карточку. Хотя мог ее не показывать и дать командам играть в равных составах — так было бы интереснее и, главное, пересудов после матча не было бы: дескать, армейцев в городе на Неве засудили, «Газпром» всех купил.

Зенитовцы смогли выжать из своего преимущества всего один гол. Его забил вышедший на замену Александр Ерохин. Тренер «Зенита» Сергей Семак в этот день немного не угадал с составом, на поле вышли не очень мотивированные игроки. И в целом игре «Зенита» не хватало огонька, который обычно присутствует в матчах с прямыми конкурентами (ЦСКА все еще топ-клуб по российским меркам). В итоге — ничья 1:1, вызвавшая много недовольства болельщиков и еще больше разговоров на тему «если бы не судья, ЦСКА бы выиграл». Такие матчи, оставляющие чувство несправедливости, перетягивают на сторону конкурентов «нейтральных» болельщиков. В соцсетях было много высказываний сторонних болельщиков, которые говорили, что теперь не любят «Зенит» еще больше.

Возвращать авторитет петербуржцам предстоит в Лиге чемпионов уже во вторник. Они встретятся на «Газпром Арене» с «Лейпцигом». Этот клуб разгромил в субботу «Майнц» в чемпионате Германии со счетом 8:0 — еще один необычный для Европы результат. Две недели назад сине-бело-голубые проиграли «Лейпцигу» на его поле 1:2. И сейчас немецкая команда лидирует в группе G Лиги чемпионов, имея шесть очков после трех матчей. У «Зенита» — четыре, столько же у французского «Лиона», у португальской «Бенфики» — три. Матч имеет важнейшее значение.

В РПЛ «Зенит» идет лидером, набрав 33 очка. Сыграно 15 матчей, пройдена половина пути. Преследуют петербуржцев «Локомотив», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА. Следующий матч — с тульским «Арсеналом» в гостях 10 ноября.

Юрий Балетов