КПРФ заступилась за двоих сибирских губернаторов

КПРФ потребовала от российских властей прекратить преследование двух региональных руководителей-коммунистов — главы Хакасии Валентина Коновалова и губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом говорится в обращении лидера КПРФ Геннадия Зюганова, опубликованном на сайте партии.

По мнению господина Зюганова, Сергей Левченко уже на протяжении нескольких лет подвергается «настоящему пропагандистскому террору и его обвиняют во всех смертных грехах», а господину Коновалову «на каждом шагу пытаются ставить палки в колеса, чтобы вызвать недовольство населения».

Оба коммуниста одержали победу на губернаторских выборах во втором туре. Так, Сергей Левченко набрал 56,4% голосов избирателей, опередив предыдущего главу Иркутской области Сергея Ерощенко («Единая Россия»). Господин Коновалов возглавил Хакасию в ноябре 2018 года, оставшись во втором туре выборов главы республики единственным кандидатом. Полномочия господина Левченко истекут в 2020 году, Валентина Коновалова — в 2023-м.

В 2018 году правоохранительные органы обвинили Сергея Левченко в незаконной охоте на медведя, а СМИ транслировали сюжеты про срыв отопительного сезона в Иркутской области. В июле этого года президент России Владимир Путин оценил ликвидацию последствий паводок в Тулуне как неудовлетворительную.

Последние полгода СМИ активно критикуют господина Коновалова за его кадровую политику из-за того, что на руководящие посты в республиканском правительстве часто берут «варягов», а не местные кадры. В ноябре этого года полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло обвинил подчиненных губернатора в энергетических проблемах региона.

Кого берут в свои команды губернаторы-оппозиционеры — в материале “Ъ” «Кадровые маневры в стесненных условиях»

Юлия Сасевич