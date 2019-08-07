Мэр Абакана раскритиковал кадровую политику правительства Хакасии

Мэр Абакана Николай Булакин («Единая Россия») считает, что глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) при подборе кадров не должен отдавать предпочтение «варягам». «Набирать команду в правительство республики из других территорий неправильно. Люди должны быть хорошо адаптированы к нашему региону, знать глубоко и без искажений его проблемы. Предпочтение нужно отдавать местным кадрам, а они есть у нас»,— заявил глава города в эфире телеканала «Абакан 24».

Подбор кадров в новый состав правительства Хакасии проходил на конкурсной основе после победы коммуниста Валентина Коновалова на выборах главы республики в ноябре 2018 года. К данному моменту правительство сформировано, но оно продолжает обновляться. В июле 2019 года господин Коновалов говорил, что при подборе команды «старался не допускать ошибок» и делать это «максимально открыто», учитывая «мнения специалистов и общества».

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Сейчас высшие руководящие посты в исполнительной власти Хакасии занимают немало уроженцев соседнего региона — Красноярского края, однако они, согласно биографическим справкам, долгое время живут в республике. К «варягам» можно отнести двух заместителей главы региона — уроженку Казани Юлию Исмагилову, представляющую Хакасию в Москве, и выходца из Татарстана Константина Харисова, назначенного в прошлом месяце. Недавно из правительства ушел другой «варяг» — руководитель администрации главы республики Богдан Павленко, который вел избирательную кампанию Валентина Коновалова.

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Илья Галагуз