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Фото: Александр Колбасов / Коммерсантъ

Мэр Абакана раскритиковал кадровую политику правительства Хакасии

Мэр Абакана Николай Булакин («Единая Россия») считает, что глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) при подборе кадров не должен отдавать предпочтение «варягам». «Набирать команду в правительство республики из других территорий неправильно. Люди должны быть хорошо адаптированы к нашему региону, знать глубоко и без искажений его проблемы. Предпочтение нужно отдавать местным кадрам, а они есть у нас»,— заявил глава города в эфире телеканала «Абакан 24».

Подбор кадров в новый состав правительства Хакасии проходил на конкурсной основе после победы коммуниста Валентина Коновалова на выборах главы республики в ноябре 2018 года. К данному моменту правительство сформировано, но оно продолжает обновляться. В июле 2019 года господин Коновалов говорил, что при подборе команды «старался не допускать ошибок» и делать это «максимально открыто», учитывая «мнения специалистов и общества».

Сейчас высшие руководящие посты в исполнительной власти Хакасии занимают немало уроженцев соседнего региона — Красноярского края, однако они, согласно биографическим справкам, долгое время живут в республике. К «варягам» можно отнести двух заместителей главы региона — уроженку Казани Юлию Исмагилову, представляющую Хакасию в Москве, и выходца из Татарстана Константина Харисова, назначенного в прошлом месяце. Недавно из правительства ушел другой «варяг» — руководитель администрации главы республики Богдан Павленко, который вел избирательную кампанию Валентина Коновалова.

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Илья Галагуз


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