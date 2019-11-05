В Ижевске отложили реконструкцию ЛД «Ижсталь»

Реконструкцию ледового дворца «Ижсталь» отложили из-за проблем с подрядчиком. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с главными редакторами СМИ.

«У нас больше шести месяцев шли переговоры с подрядчиком по реконструкции. Мы даже уже предварительно документы подписали. Потом, как это случается в Удмуртии, вдруг оказывается невыгодно, неинтересно. Мы будем реконструировать ледовый дворец, но уже с другим подрядчиком. Точно в 2020 году это сделать не успеем»,— заявил господин Бречалов.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии планируют реконструировать ледовый дворец «Ижсталь» за счет концессионного соглашения с КСК «Зенит». Тогда стоимость работ оценили более чем в 500 млн руб. В августе власти республики попросили профинансировать проект концессии у ВЭБ.РФ.