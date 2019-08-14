Власти Удмуртии попросили ВЭБ.РФ профинансировать концессии ЛД «Ижсталь» и бассейна в Ижевске

Власти Удмуртии попросили у ВЭБ.РФ профинансировать проекты концессий по реконструкции ледового дворца «Ижсталь» и строительства 50-метрового бассейна в Ижевске. С таким предложением к председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову обратился первый вице-премьер региона Александр Свинин.

«Мы решили пойти по модели концессии, но когда концессионером выступает АО, 100% акций которого находятся в собственности Удмуртии. На данный момент по арене "Ижсталь" у нас готова финансовая модель, проведено техническое обследование и мы обращаемся к ВЭБ.РФ с предложением рассмотреть данный проект для финансирования концессии. Реконструкцию мы планируем закончить в 2020»,— отметил первый вице-премьер.

Господин Свинин добавил, что 19 августа власти региона планируют подписать соглашение по концессии 50-метрового бассейна в Ижевске с компанией, которая также принадлежит Удмуртии. «Здесь у нас создана не только финансовая модель, но и подана частная инвестиционная инициатива. Мы также обращаемся к ВЭБ.РФ с предложением профинансировать данную концессию»,— добавил Александр Свинин.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии планируют реконструировать ледовый дворец «Ижсталь» и завершить строительство 50-метрового бассейна за счет концессионного соглашения с КСК «Зенит». Стоимость работ по каждому объекту оценили более, чем в полмиллиарда рублей. Норма доходности по проектам составит не более 12%, срок окупаемости – не менее восьми лет.