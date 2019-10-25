Прокуратура требует наказать руководителей нескольких колоний краевого ГУФСИН

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Пермского края выявила нарушения в восьми учреждениях ГУФСИН по Пермскому краю. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, осужденных заставляли работать на производстве без оплаты труда и соблюдения рабочего времени. Спецодежду и средства защиты осужденным не выдавали, производственные участки не соответствовали нормам безопасности и охраны труда. Плохо была организована медицинская помощь.

Всего в восьми колониях краевого ГУФСИН обнаружили почти сто нарушений, что привело к возбуждению дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц этих учреждений. В суды направлено несколько исков о защите прав осужденных. Материалы в отношении руководителей исправительной колонии №35 направлены в следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, с середины октября в ГУФСИН по Пермскому краю идет инспекторская проверка. Сотрудники центрального аппарата ФСИН РФ изучают оперативно-служебную, производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность краевого главка. Отчет о результатах проверки будет передан директору ФСИН Александру Калашникову.

Напомним, что в начале октября в краевом главке сменился начальник. Вместо ушедшего на пенсию генерал-майора Владимира Андреева был назначен полковник Юрий Лымарь, ранее возглавлявший ГУФСИН России по Псковской области.