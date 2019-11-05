Неоплата российскими компаниями вывоза мусора доходит до 70%

Уровень неоплаты вывоза мусора для физлиц составляет от 20% до 35%, сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев в интервью РБК. В то же время для юрлиц этот показатель составляет 65–70%, добавил он.

«В отношении физических лиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юридических лиц ничего не меняется, и это нас серьезно настораживает. За полгода ситуация в некоторых регионах ухудшилась»,— сказал господин Буцаев. Гендиректор Российского экологического оператора предлагает ужесточить меры ответственности для компаний, а также найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров» для решения этой проблемы. В частности, присоединять юрлица к договорам автоматически, что избавит региональных операторов по обращению с отходами от необходимости «бегать за каждой компанией».

По мнению господина Буцаева, уровень собираемости платежей за вывоз мусора необходимо увеличить до 90%, однако «достижение этого показателя отложится еще минимум на пять—восемь месяцев». При этом он не согласен с сообщениями о том, что многие региональные мусорные компании находятся на грани разорения. По его словам, «уровень банкротств в отрасли пока даже не среднероссийский».

О том, что многие операторы по работе с коммунальными отходами рискуют обанкротиться, «Ведомости» со ссылкой на Национальную ассоциацию концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру сообщили в августе. Связывалась это в первую очередь с низкой собираемостью денег в первом полугодии — в среднем по стране она составила менее 60% в месяц.

О других проблемах, с которыми сталкиваются мусорные операторы,— в материале “Ъ FM”.