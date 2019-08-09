Переменчивые схемы спутали планы мусорных операторов

Многие операторы по работе с коммунальными отходами рискуют обанкротиться, пишут «Ведомости» со ссылкой на Национальную ассоциацию концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру. В первую очередь это связано с неплатежами за вывоз мусора. По данным НАКДИ, собираемость денег в первом полугодии в среднем по стране оказалась менее 60% в месяц.

Кроме того, по операторам бьют пересмотр тарифов на их услуги, а также меняющиеся схемы работы после подписания соглашений с местными властями, пояснила исполнительный директор НАКДИ Светлана Бик: «У нас по состоянию на конец 2018 года в 85 субъектах были утверждены территориальные схемы по обращению с отходами. Потом пошла новая волна — их надо переутверждать, причем через механизм общественных обсуждений. А контракты-то уже были подписаны. У нас получается политический вектор: все контролирующие органы двигаются в сторону снижения тарифов. Это очень опасная тенденция, потому что трек-оператор несет на себе ту нагрузку, которая изначально не была предусмотрена у него в расчетах и финансовых моделях».

При этом в Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру заявили, что в ближайшее время из-за проблем у региональных мусорных операторов может существенно измениться состав участников этого рынка. Причем доля государства там будет только расти. Однако операторы вряд ли будут уходить массово, а число государственных структур сильно не увеличится, считает заместитель гендиректора «Российского экологического оператора» Вячеслав Духин: «Рынок — живая материя. Будут происходить укрупнения, будут появляться новые игроки. Слияние, поглощение — это все нормальные процессы. Задача наша и Министерства природных ресурсов — не допустить в связи с этим каких-то потрясений, в первую очередь для клиентов региональных операторов, то есть для населения. Возможно, если региональный оператор не справился со своими функциями, на какое-то относительно короткое время, квартал или два, его место займет муниципальное предприятие, у которого просто есть достаточный парк техники и ресурсов для, чтобы выполнить задачу по обращению с отходами, что называется, немедленно. Но потом, в дальнейшем, как того и требует законодательство, будет проведен конкурс, на который, скорее всего, придут частные компании».

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Финансовые проблемы у региональных мусорных операторов были спрогнозированы еще до начала реформы, говорит председатель московского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. Их можно было избежать, если бы конкурсы по отбору таких операторов были более прозрачными, добавляет эксперт: «Говорилось о том, что в ходе реформы придут инвесторы, которые проведут обновления транспортного, логистического парка, и будут новые контейнеры у нас, в том числе для раздельного сбора. Планировалось, что будут инвестиции в перерабатывающие мощности. Пока во многих местах пришли компании, которые, скажем так, имели формальное и неформальное взаимодействие с органами власти, получили конкурс, и теперь все пожинают плоды его некачественного проведения.

Мы говорили о том, что будут частные инвестиции. Сейчас мы видим, что это привело к увеличению тарифа, то есть мы практически за счет населения формируем бизнесы для кого-то».

По данным Минприроды, сейчас в России из 70 млн т коммунальных отходов перерабатывается лишь 5-7%, а остальное захоранивают.

Владимир Расулов