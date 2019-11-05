Регулятор считает, что полеты 737 MAX в Европе могут возобновиться в начале 2020 года

Европейский регулятор полагает, что полеты Boeing 737 MAX в Европе могут быть возобновлены в первом квартале 2020 года. Регулятор планирует выдать разрешение в январе, но подготовка может задержать возобновление коммерческих рейсов на около двух месяцев, указал директор Европейского агентства авиационной безопасности Патрик Ки.

«Соблюдение требований к обучению и координация с государствами-членами ЕС займет немного времени»,— сказал господин Ки (цитата по Reuters). «Вот почему я называю первый квартал 2020 года»,— сообщил он. В Boeing говорили, что планируют вернуть 737 MAX к полетам к концу 2019 года.

Крупные американские авиакомпании проведут собственные демонстрационные полеты Boeing 737 MAX без людей на борту, чтобы доказать безопасность самолетов перед тем, как их снова введут в эксплуатацию. Таким образом они хотят заручиться доверием как пассажиров, так и пилотов.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек). После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру.

О последствиях для компании читайте в материале “Ъ” «Boeing присел на миллиард».