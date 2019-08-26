Boeing надеется на возобновление полетов 737 Max к концу года

Boeing рассчитывает, что его пассажирский самолет 737 Max вернется в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года. Полеты лайнеров этой модели прекратили после двух авиакатастроф, в которых погибли более 300 человек.

Корпорации нужно согласовать возобновление полетов прежде всего с властями США. «Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года»,— сообщил вице-президент Boeing по маркетингу Рэнди Тинсет на пресс-конференции в Москве (цитата по «Интерфаксу»).

29 октября 2018 года Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air разбился под Джакартой, погибли 189 человек. 10 марта 2019 года упал Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, жертвами крушения стали 157 человек. После этого полеты этих лайнеров приостановили по всему миру. Более 400 пилотов подали коллективный иск к Boeing, обвинив компанию в том, что она скрыла от них недостатки в системе 737 Max.

Как ситуацию вокруг самолета обсуждали в Сенате США, читайте в материале “Ъ”.