СМИ: авиакомпании США проведут полеты Boeing 737 MAX, чтобы доказать их безопасность

Крупные американские авиакомпании проведут собственные демонстрационные полеты Boeing 737 MAX без людей на борту, чтобы доказать безопасность самолетов перед тем, как их снова введут в эксплуатацию, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве и авиационной отрасли. Таким образом они хотят заручиться доверием как пассажиров, так и пилотов.

Полеты Boeing 737 MAX станут частью PR-кампании, цель которой — показать, что представители авиаиндустрии готовы сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Они должны доказать, что все системы самолета работают исправно, в том числе и автоматическая система улучшения характеристик маневрирования (MCAS), которая, предположительно, могла стать причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек). После этого полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру.

О том, как ущерб понес из-за этого Boeing, читайте в материале “Ъ” «Boeing присел на миллиард».