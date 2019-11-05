США пообещали $20 млн за информацию о пропавшем в Иране экс-агенте ФБР

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник предложила награду в размере до $20 млн за информацию о бывшем агенте ФБР Роберте Левинсоне. Он пропал в Иране в 2007 году. Госдеп утверждает, что господина Левинсона взяли в заложники, и к этому непосредственно причастны иранские власти. В Иране никогда не признавали факт задержания экс-агента, передает AP.
Вместе с наградой, которую назначило ФБР — $5 млн, нынешняя сумма составит $25 млн. Она достанется лицу или лицам, которые предоставят информацию о Роберте Левинсоне. «Боб Левинсон должен вернуться домой, а политика "взятия в заложники" властей Ирана должна закончиться»,— заявила его семья.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска подтвердил, что в 2009–2011 годах потратил $20 млн на операцию по освобождению господина Левинсона. По словам господина Дерипаски, он оплатил спецоперацию по запросу ФБР, которое тогда находилось под руководством Роберта Мюллера, впоследствии ставшего спецпрокурором по «российскому делу».
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