Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. По словам предпринимателя, он сказал американцам, что сильно сомневается в наличии сговора между властями двух стран. Господин Дерипаска также отрицал связь с начальником избирательного штаба президента США Полом Манафортом.

«Я сказал им прямо: “Он (Манафорт.— “Ъ”) мне не друг”. Это очевидно, ведь я подал в суд (против господина Манафорта.— “Ъ”) еще за шесть или девять месяцев до этого… Но так как я русский, я был бы очень удивлен, если бы кто-то из России попытался обратиться к нему по любой причине, не спросив моего мнения. Я сказал им прямо, что просто не верю, что он (Пол Манафорт.— “Ъ”) будет представлять российские интересы»,— пояснил бизнесмен.

Он также подтвердил, что в 2009–2011 годах потратил $20 млн на операцию по освобождению бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, захваченного в плен в Иране в 2007 году. По словам Олега Дерипаски, он оплатил спецоперацию по запросу ФБР, которое тогда находилось под руководством Роберта Мюллера, впоследствии ставшего спецпрокурором по «российскому делу». Одним из тех, кто попросил россиянина о помощи, якобы был Эндрю Маккейб, на тот момент исполнявший обязанности директора ФБР. «Он сказал, что это было достаточно важным для них всех (сотрудников ФБР.— “Ъ”). И я поверил им»,— рассказал предприниматель.

В итоге, однако, сделка об освобождении Роберта Левинсона была сорвана из-за вмешательства Госдепа, которым тогда руководила Хиллари Клинтон. Как утверждает господин Дерипаска, США «не хотели быть перед ним в долгу». По мнению бизнесмена, захваченный в плен экс-сотрудник ФБР в итоге погиб. Олег Дерипаска добавил, что до сих пор пытается разобраться, почему не удалось добиться его освобождения.

Господин Дерипаска также сообщил, что в 2012 году его юридическая команда наняла бывшего британского агента MI6 Кристофера Стила, чтобы тот провел «некое расследование» в рамках судебного процесса в Лондоне с конкурентом российского бизнесмена. «Насколько я понимаю, адвокаты почему-то доверяли ему (господину Стилу.— “Ъ”), и он довольно долго был на контракте»,— пояснил россиянин. Он утверждает, что не знал, что Кристофер Стил одновременно с этим работал на ФБР и помогал вербовать российских олигархов «для предоставления разведданных о Путине и российской организованной преступности».

Бизнесмен заявил, что в сентябре 2015 года господин Стил пригласил его встретиться с должностными лицами американского Минюста под предлогом того, что они могут помочь в получении визы США. По словам господина Дерипаски, это было поводом, чтобы завербовать его. «На самом деле они вообще не говорили о визовой проблеме. Они начинали говорить о чем-то другом. Они спрашивали: “У вас есть что-нибудь? Назовите имена. Дела, что угодно”»,— утверждает Олег Дерипаска. Он добавил, что был шокирован, узнав, что Кристофер Стил в итоге стал работать на кампанию Хиллари Клинтон, а также распространял обвинения о сговоре президента США Дональда Трампа с Россией.

Напомним, в апреле 2018 года принадлежащие господину Дерипаске «Русал», En+ и «Евросибэнерго» попали в черный список США. В январе 2019 года ограничения с компаний были сняты с условием, что российский бизнесмен откажется от контроля над предприятиями. Санкции в отношении Олега Дерипаски действуют до сих пор. Кроме того, Минфин США уже несколько раз переносил введение ограничений в отношении принадлежащей бизнесмену группы ГАЗ.

Подробнее о санкциях против активов господина Дерипаски — в материале “Ъ”.