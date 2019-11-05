МИД Ирана назвал новые санкции США запугиванием

Новые санкции США являются проявлением запугивания со стороны Вашингтона, заявили в иранском МИДе. Ограничительные меры были введены в отношении девяти человек, близких к духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Среди них — глава его администрации, один их сыновей и глава судебной власти. В Минфине США отметили, что физические лица были назначены или действовали в интересах аятоллы.

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«Подобные действия являются признаком отчаяния и неспособности режима извлечь выгоду из дипломатического и логического подхода»,— заявил представитель министерства (цитата по Reuters). По его словам, подход в виде запугивания США применяют в отношении других стран в рамках решения важных международных проблем.

В сентябре президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана — «самых высоких по своему уровню из всех, что когда-либо вводились в отношении этой страны». За «поддержку терроризма» под ограничительные меры подпали три финансовые структуры, включая Центробанк.

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