Воронежский фестиваль «Маршак» посетило более 10 тыс. человек

На спектакли пятого детского театрального фестиваля «Маршак» пришло более 10 тыс. зрителей, сообщили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе фестиваля. Форум проходил в дни осенних школьных каникул с 26 октября по 3 ноября. Всего за это время прошло 57 показов 19 спектаклей из 15 театров Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова-на-Дону, Брюсселя и Иерусалима.

Как отметила на закрытии первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области Мария Мазур, фестиваль получился «таким разным»: «Это были мюзиклы, драматические постановки. После каждой о них можно было поговорить с режиссерами и актерами». Госпожа Мазур также отметила работу Театра юного зрителя, «который в этом году взял бразды правления фестивалем в свои руки».

Подробнее об особенностях прошедшего фестиваля читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Маршак" затоптался на месте».

Александр Прытков