Водочникам захотелось виски

Ежегодный рост продаж виски в России на 10% приводит к тому, что интерес к реализации этого напитка стали проявлять непрофильные игроки. Так, специализирующаяся на производстве водки Алкогольная сибирская группа (АСГ) Андрея Стрельца заключила эксклюзивный контракт с шотландской Whyte & Mackay на импорт ее виски. Но компании сложно будет занять прочные позиции на этом рынке, так как, по мнению экспертов, потребители переключаются на дешевые российские напитки.

Импортировать виски Whyte & Mackay в рамках эксклюзивного контракта АСГ начала с ноября 2019 года. Об этом “Ъ” рассказали в российской компании. Так, в портфель АСГ вошли три бренда — Tamnavulin (от 1,9 тыс. руб. за бутылку объемом 0,7 л), Whyte & Mackay (1,2 тыс. руб.) и Claymore (779 руб.). Объемы поставок в АСГ не раскрывают. Там отмечают, что основная задача сотрудничества с Whyte & Mackay заключается в развитии премиальной части портфеля АСГ и повышения доходности бизнеса.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АСГ в 2018 году составила 20 млрд руб. при 15,1 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль — 247,5 млн руб. против 723,7 млн руб. убытка в 2017 году. АСГ принадлежат два завода в России. По собственным данным, за девять месяцев 2019 года объем продаж группы составил 4,9 млн дал продукции, из которых 4,5 млн дал пришлось на водку.

Кроме Tamnavulin, Whyte & Mackay и Claymore АСГ будет импортировать бренд шотландской компании Jura, стоимость которого составит от 2 тыс. до 7 тыс. руб. Его поставки начнутся с января 2020 года. Ранее поставки Jura в Россию осуществлял Simple Максима Каширина и Анатолия Корнеева.

Whyte & Mackay действительно приняла решение сменить дистрибутора Jura, подтвердил президент Simple Максим Каширин. Для Simple Jura был важным брендом, но для бизнеса в целом его уход не критичен, это скорее имиджевая потеря, отмечает господин Каширин. Он полагает, что решение производителя основывается на краткосрочных прогнозах и оценках рынка, а также желания достичь быстрого роста продаж. По мнению господина Каширина, АСГ сильнее Simple только в локальной рознице, за счет чего группе и удастся продемонстрировать большие объемы продаж. Но локальная розница постепенно умирает, не выдерживая конкуренции с федеральным ритейлом, уверен господин Каширин.

В Whyte & Mackay так не считают. «АСГ имеет широчайший охват всех торговых каналов»,— говорит директор европейского направления компании Вероника Амаго. По словам заместителя гендиректора АСГ Олега Кириллина, продажи виски в России ежегодно растут на 10%. В перспективе пяти лет в группе намерены войти в топ-10 самых продаваемых в России брендов виски.

Категория виски действительно является наиболее перспективной в сегменте крепкого алкоголя, считают в компании «Ладога». По данным ФТС, за последние два года объем ввоза этого напитка вырос на 20%. При этом, отмечает главный эксперт по крепкому алкоголю «Ладоги» Гриша Шаламов, к докризисным показателям 2014 года этот сегмент еще не вернулся. Сейчас продажи виски составляют 5 млн дал, в ближайшие шесть лет эта категория будет расти только за счет дешевого российского виски, на который будут переходить потребители коньяка и другой крепкой продукции, прогнозирует директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Есть и еще одна проблема. В условиях действующего тотального запрета на рекламу крепкого спиртного полноценно вывести на рынок в короткий срок новый бренд крайне сложно, предупреждает владелец агентства Kaufman Станислав Кауфман. Он напоминает, что лидером в сегменте виски в России является Diageo, разливающая свои базовые бренды — Bell’s и White Horse — на мощностях московского завода «Кристалл». Ради увеличения доли рынка Diageo может реализовывать продукцию даже по себестоимости, полагает Станислав Кауфман. В Diageo в пятницу не предоставили комментариев.

Мария Котова