Медкарты протестируют на регионах

В 2020 году Фонд социального страхования (ФСС) запустит в Татарстане и Кузбассе пилотный проект по сбору информации о здоровье работников. Данные об их условиях труда, профзаболеваниях и льготах объединят в специальную медкарту с доступом для работодателей и регионального министерства здравоохранения. В перспективе база данных о здоровье работника может повлиять на выплаты по социальному страхованию и стать частью более масштабного проекта создания электронных карт пациентов.

В 2020 году ФСС начнет пилотный проект по внедрению единой медицинской карты работника в двух регионах — Татарстане и Кузбассе. Об этом в ходе отраслевой конференции фонда сообщила его первый зампред Татьяна Лотоцкая: «Проект будет запущен совместно с группой СУЭК, минздравами регионов и под контролем Минтруда».

Единая медкарта работника будет содержать данные об условиях труда на предприятиях, где он трудился, ряд показателей его здоровья и сведения об оказанных ему мерах поддержки в сфере реабилитации и санаторно-курортного лечения. «Совмещение этих типов информации позволит лучше понимать состояние здоровья работника как его работодателю, так и системе здравоохранения»,— говорит первый зампред ФСС.

Со стороны предприятия доступ к карте получит так называемый цеховой врач. Он будет следить за динамикой заболеваемости сотрудников, благодаря чему компании смогут оптимизировать расходы на программы корпоративной медицины ( подробнее см. “Ъ” от 23 августа ).

Пока эта должность введена как частная инициатива предприятий, но в правительстве обсуждают возможность придать ей обязательный характер.

При этом, как отмечает Татьяна Лотоцкая, цеховой врач сможет увидеть только часть данных о здоровье работника — информацию о наличии профессиональных заболеваний и болезней, которые препятствуют работе в данной отрасли. В перспективе это позволит избежать ситуаций, когда работник, стоящий на медицинском учете в одном регионе, устраивается на работу в другом как полностью здоровый. «Известен такой случай в Московской области — в школе приняли на работу медсестру с открытой формой туберкулеза, потому что не смогли получить данные о том, что она стояла на учете, из другого города»,— говорит Татьяна Лотоцкая.

В свою очередь, областные минздравы получат возможность контролировать профилактические медосмотры, которые правительство ранее уже объединило с общероссийской программой диспансеризации. В перспективе медкарта работника может стать частью единой электронной карты пациента — ключевого для Минздрава проекта по цифровизации системы здравоохранения РФ. Это, впрочем, произойдет не раньше 2025 года, на сам пилот, по оценкам Татьяны Лотоцкой, уйдет около трех лет. Она отмечает, что, когда проведение мониторинга сбора данных и их анализ станут рутинной процедурой, индивидуальная статистика предприятий по здоровью сотрудников сможет объективно влиять на размер взносов на страхование работников от несчастного случая.

Анастасия Мануйлова