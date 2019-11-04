Медведев не видит альтернативы ВТО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у Всемирной торговой организации (ВТО) нет альтернативы «даже в условиях торговых войн». Хотя, по его мнению, в ее работе есть недостатки. Кроме того, председатель правительства выразил сожаление, что экономические санкции применяются как инструмент политического давления.

«Я думаю, что никакой альтернативы многостороннему сотрудничеству, многосторонним торговым системам и ВТО не просматривается. Да, там много недостатков, много недоговоренностей»,— сказал господин Медведев на пресс-конференции по итогам поездки в Таиланд.

По его мнению, многие страны заняли жесткую позицию по отношению к организации и, прежде всего, это США. Премьер-министр считает, что страна «усиленно расшатывает устои организации, не признает действия юрисдикционного органа ВТО, хочет менять правила».

По мнению господина Медведева, международная торговая система должна регулировать товарные потоки по общим правилам. «Что бы мы ни говорили, в настоящей современной жизни товарные потоки подчиняются общим закономерностям»,— сказал премьер-министр.

Дмитрий Медведев считает, что санкции используются в мире для политического давления и недобросовестной конкуренции. «Все это погружает нас в ту самую неопределенность, с которой и начались выступления (на саммите Восточноазиатского саммита в Бангкоке. — “Ъ”)»,— сказал премьер. По его мнению, во многих странах нарастают протекционистские настроения. «Они приводят к масштабным торговым войнам»,— считает господин Медведев.

Напомним, Россия обсуждает с Евросоюзом двусторонние соглашения по торговым спорам в рамках ВТО из-за возможной заморозки апелляционного органа. США в течение двух лет блокируют процесс выбора апелляционных судей в эту структуру. Всего для работы требуется трое судей. 10 декабря у одного из них истекает срок полномочий. За продолжение отбора выступают 116 стран из 164 участников.

Почему Всемирный банк опасается влияния торговых войн на мировые производственно-сбытовые цепочки — в материале “Ъ” «Глобализации может не хватить на бедность».