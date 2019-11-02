Россия договаривается с ЕС о механизме решения споров в рамках ВТО

Россия обсуждает с Евросоюзом двусторонние соглашения, которые позволят решать торговые споры в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), так как работа апелляционного органа организации может быть заморожена, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.

«Сейчас, как вы знаете, в ВТО очень большая проблема с апелляционным органом — будет заморожена возможность назначить туда арбитров. Но сейчас отдельные страны ведут двусторонние переговоры, мы тоже сейчас участвуем в таких переговорах по подписанию двусторонних соглашений, которые будут позволять работать эффективно на площадке ВТО. Такую дискуссию сейчас ведем с Европейским союзом»,— сказал господин Орешкин (цитата по «РИА Новости»).

Министр не стал уточнять, с какими еще странами ведутся подобные переговоры.

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем сообщил, что работа апелляционного органа ВТО может быть оставлена, так как США вновь заблокировали процесс выбора апелляционных судей в эту структуру. Вашингтон блокирует этот процесс в течение двух лет.

В апелляционный орган ВТО избирается семь судей, но для его работы достаточно трех. На данный момент в этой структуре как раз осталось трое судей, но 10 декабря у двух из них истекает срок полномочий. За то, чтобы начать процесс отбора судей, выступает 116 стран-членов ВТО. Всего в организации 164 участника.