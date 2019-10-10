Глобализации может не хватить на бедность

Вчера Всемирный банк опубликовал «Доклад о мировом развитии 2020: Торговля как инструмент развития в эпоху глобальных производственно-сбытовых цепей», посвященный замедлению глобализации. В нем в ВБ видят угрозу достигнутым мировой экономикой успехам в борьбе с бедностью. Аналитики банка признают, что основными ограничителями глобализации стали мировой кризис 2008 года и автоматизация, сделавшая локальные рынки доступнее для потребителей,— но полагают, что в будущем плюсы от развития технологий поднимутся на глобальный уровень, а основной угрозой для этого называют новые торговые конфликты.

Развитие глобальных торгово-сбытовых цепочек в ВБ видят основной причиной конвергенции мирового роста, когда бедные страны «росли более быстрыми темпами и начали догонять более богатые», что сильно сократило показатели бедности в мире. Доклад иллюстрирует это примерами КНР, Вьетнама и Бангладеш, ставших частью глобальных цепочек, что обеспечило их максимальный вклад и в снижение бедности. Но после кризиса 2008 года рост мировой торговли замедлился, а доля глобальных цепочек в ней начала сокращаться (с 53% до 47% в 2015 году с трендом на дальнейшее снижение) — хотя доля вовлеченных в них компаний росла почти во всех отраслях производства и услуг, сильнее всего — в наиболее ориентированных на экспорт металлургии, машиностроении, энергетике и электронике.

Причиной торможения глобализации в ВБ называют автоматизацию и развитие технологий, приблизившие производства к потребителю,— хотя авторы доклада полагают, что развитие этих процессов скажется на глобальных цепочках позитивно: вызванный автоматизацией рост производительности и доходов населения богатых стран повысит спрос на дешевый труд и ресурсы их менее развитых соседей. В подтверждение этого авторы демонстрируют прямое влияние степени автоматизации производств на рост импорта из развивающихся стран — так, в автопроме она дает прибавку импорта комплектующих на 10%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 6%, в металлургии и выпуске электроники — на 4%. Предполагаемый рост доходов передовых в техническом отношении стран должен вызывать и усиление миграции, особенно за счет вовлечения в глобализованную экономику сферы услуг — процесс, который доклад ВБ подтверждает — но с неквалифицированной миграцией его аналитики призывают бороться налоговыми методами (см. “Ъ” от 9 октября).

Настоящей же угрозой мировым успехам в преодолении бедности и доходного неравенства в ВБ предсказуемо называют торговые конфликты, которые могут усугубить процесс дробления производственно-сбытовых цепочек. «Система торговли в последнее время дает сбои»,— говорят авторы ВБ о ВТО. «Региональные инициативы, как ЕС и НАФТА, также испытывают сложности из-за разногласий между странами-членами. Торговый конфликт США и Китая и снижение доверия со стороны инвесторов (основного источника средств для развития глобальных цепочек) могут повлечь за собой рост бедности». В результате «за чертой бедности ($5,5 в день) могут вновь оказаться более 30 млн человек, а общемировой доход может сократиться на $1,4 трлн», подсчитали авторы доклада, призвав страны к «наполнению более глубоким содержанием правил и обязательств в сфере традиционной торговли». Помимо снятия барьеров в торговле сельхозпродукцией и услугами и отказа от нетарифных мер в торговле промтоварами, в ВБ предлагают развивать и «договоренности нового типа — принимаемые в нормативном порядке обязательства компаний-экспортеров защищать интересы зарубежных потребителей в обмен на обязательства стран-импортеров обеспечить доступ к рынкам».

Олег Сапожков