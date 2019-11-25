Унылая пора

Наступило самое мрачное время года. Россияне, если верить исследованиям, теперь чаще слушают грустные песни, пьют больше кофе и антидепрессантов. Хандрят.

Подготовили Наталья Радулова и Кирилл Журенков

Ноябрь — самый «депрессивный» месяц в России, объявили в Гидрометцентре. По словам исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, это связано с облачным небом и коротким световым днем, при котором солнце не пробивается из-за туч. Даже на юге страны последний месяц осени и начало декабря — мрак. Причем эта метеорологическая депрессия, то есть область низкого атмосферного давления, совпадает и с хандрой человеческой. «Хмурая погода негативно влияет на состояние человека,— уверен Вильфанд.— Есть много исследований, свидетельствующих о том, что длительное отсутствие солнца приводит к тому, что у человека появляется депрессивное состояние».

Исследования действительно имеются. По данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессии страдают около 350 млн человек — считается, что пятая их часть подвержена именно сезонному ее типу. Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева признает, что к осени россияне покупают больше антидепрессантов: в этот период в наших широтах традиционно поднимается спрос на препараты, улучшающие настроение и снимающие тревогу или вялость. Главврач Московской психиатрической клинической больницы № 1 Георгий Костюк объясняет, что все дело в биологическом факторе: «В теплое время года под воздействием солнца у человека вырабатывается гормон удовольствия серотонин, а при наступлении пасмурных дней его количество в организме снижается. Люди становятся раздражительными, эмоционально неустойчивыми, у них возникает чувство тоски, тревоги, а порой и безысходности». Все эти симптомы необязательно означают клиническую депрессию, такой диагноз может поставить только врач. Но вот сезонное аффективное расстройство, или, как его еще называют, осенняя хандра — явление, понятное многим. Угнетенное состояние, апатия, сплин, снижение эмоционального и жизненного тонуса, уныние, появляющееся после того, как «отговорила роща золотая»,— это очень по-русски.

Солнце, свет которого считается основой терапии при сезонных изменениях настроения,— главный дефицит в нашей стране.

Вечный санкционный продукт. Количество ясных дней в Москве и Питере — около 45–60 в год, в Брянске и Калининграде — 60–70, в Мурманске — 50–54, в Архангельске — 40–50. Даже в Сочи — только 91. Это не Калифорния, где солнечных дней в году 350. Не Израиль и даже не Одесса, где их около 300. Это там все радостные и загорелые бегают. А гражданам Российской Федерации как жить? У нас и так мало поводов для ликования: цены на гречку растут, пчелы дохнут, космодромы обворовывают, в кинотеатрах только сиквелы, а сверху еще и облачность! Откуда черпать энергию, особенно сейчас, когда мы солнышка вообще не видим и вслед за героем своего известного фильма готовы петь о невозможности счастья: «Когда весна придет — не знаю...»!

Кстати, наши музыкальные пристрастия осенью тоже резко меняются: если верить анализу данных, собранных голосовым помощником «Маруся», россияне стали чаще слушать грустные песни и тяжелый рок. Количество бодрых и веселых песенок, которые скачивали летом, теперь упало в два раза. Видимо, в нынешней ситуации пользователи Рунета способны только плакать или кричать.

И это тоже — национальная традиция. Даже Пушкин, главный певец багреца и золота, признавал, что ноябрь «довольно скучная пора», никуда не годится. А другие русские поэты и вовсе не стеснялись страдать из-за ноябрьского забвения, савана туманов и прочих ужасов. У Анны Ахматовой «заплаканная осень, как вдова в одеждах черных». У Эдуарда Багрицкого осенью «тропами мрак прошит, и полночь пуста, как гроб». Поликсена Соловьева в ноябре увидела «земли предсмертные томленья», Иннокентий Анненский — мертвые желтые утра, а Дмитрий Мережковский — сразу и умирающий месяц, и мертвый воздух. Алексей Плещеев эти сумрачные дни почти проклинает и зловеще предсказывает: «Многим не дождаться света и тепла!»

Утром на очереди возле маленьких кофеен у метро посмотришь — точно, многим не дождаться. Покупатели стоят в темноте, чуть покачиваясь, как зомби. Ждут заправки. И уже не удивляешься исследованию The NPD Group, в котором говорится, что кофе теперь присутствует в каждом третьем чеке российских заведений общепита и его потребление растет — наши люди этот бодрящий напиток вне дома пьют даже чаще, чем итальянцы и французы. Еще бы. Иначе до работы с «Южной» на «Молодежную» не доедешь, на рельсы где-нибудь свалишься.

И есть ли избавление от этого всероссийского климатического проклятия — кроме поездок в Таиланд? Ученые Новосибирска (70 ясных дней в году!) дают нам надежду.

Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН недавно выяснили, что не только солнечный свет, но и искусственное повышение экспрессии гена 5-НТ7 рецепторов влияет на серотониновую систему мозга и уменьшает проявления сезонной депрессии.

Лабораторным мышам они на несколько недель устроили сокращенный световой день, эдакий конец осени: 20 часов в сутки темноты и лишь 4 часа света. Грызуны от нарушения циркадных ритмов тут же впали в депрессивно-подобное состояние, приуныли, как типичные новосибирцы или москвичи. Но после этого сибирские генетики провели свой эксперимент, и наблюдаемые взбодрились.

Люди, правда, не мыши. Еще неизвестно, сработают ли такие манипуляции с нами. И вообще, готовы ли мы, если что, подкорректировать гены целой нации — просто чтобы улыбаться друг другу ноябрьским утром?.. Да ну. Вы вниз?

Брифинг

Александр Мымрин, психолог и психотерапевт, директор Школы современных психотехнологий: — Есть мнение, что депрессия — болезнь, которая распространилась и приобрела такое большое социальное значение только в наше время… — Это не так: депрессия известна врачам со времен античности. Еще знаменитый древнегреческий врач Гиппократ подробно описывал подобное состояние как меланхолию. Он обратил внимание, что тяжелые депрессии часто сопровождаются запорами, потому лечил своих пациентов очистительными клизмами, «ободрял и веселил» настойками опия, теплой ванной, массажем и питьем минеральной воды одного из источников на Крите. Как выяснилось позднее, уже во времена Парацельса, эта вода содержала большое количество ионов брома, магния и лития — то есть действительно могла помогать при депрессиях. Кстати, именно Гиппократ первым обратил внимание на зависимость состояния многих депрессивных больных от погоды и времени года и был близок к открытию лечебного эффекта солнечного света (фототерапии). Источник: «Росбалт»

Роман Бузунов, президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор: Имеются на первый взгляд неожиданные причины разбитости с утра и дневной сонливости. Например, сезонное аффективное расстройство, или сезонная депрессия, связанная с недостатком солнечного света. Многие офисные работники зимой живут зачастую в состоянии полярной ночи: уходят утром на работу — еще темно, выходят вечером домой — уже темно. А офис может оказаться вообще без окон. Отсутствие солнечного света и недостаточная освещенность в помещении приводят к снижению продукции различных гормонов в головном мозге, в частности серотонина. И это, в свою очередь, вызывает проявления депрессии — слабость, усталость, разбитость, сонливость. <…> Вообще в зимнее время желательно соблюдать более жесткий график времени подъема. Объясню. Все-таки летом, когда солнце в основном задает время пробуждения, вставать легче (солнце подавляет продукцию гормона сна мелатонина). А если еще накладывается социальный джет-лаг (то есть смещение собственных суточных ритмов на несколько часов из-за того, что человек отсыпается в выходные), то ситуация усугубляется. Источник: «Аргументы и факты»