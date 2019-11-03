Бутина получила новый российский паспорт

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина сообщила, что снова стала полноценным гражданином России — ей выдали новый паспорт. По словам госпожи Бутиной, прежний внутренний паспорт был отобран и не возвращен сотрудниками ФБР.

«Видимо, они его сохранили с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств»,— написала она в Facebook.

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Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». В марте 2019 года ее признали виновной в незаконной работе иностранным агентом и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Учитывая время, проведенное в заключении во время следствия, россиянка была освобождена из тюрьмы в штате Флорида 25 октября.

О ее возвращении — в публикации “Ъ” «"Русские не сдаются"».