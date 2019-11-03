Кремль: «Северный поток-2» состоялся бы и без Дании

Согласование с Данией по строительству «Северный поток-2» не было жизненно важным для проекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». Он указал, что газопровод — выгодный для европейских стран коммерческий проект, а не «аркан на шее Европы».

«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта, проект состоялся бы и без этого»,— сказал господин Песков.

В конце октября «Газпром» преодолел последнее препятствие на пути скорого завершения строительства «Северного потока-2», который должен резко снизить зависимость компании от транзита газа через Украину. Дания, остававшаяся единственной страной, которая задерживала прокладку газопровода, после двухлетнего обсуждения все же выдала разрешение на завершение проекта.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Принцип датский».