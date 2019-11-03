Пожар на складе в подмосковном Жуковском потушен

В Московской области потушен пожар, возникший на складе в городском округе Жуковский. Пострадавших нет, сообщили в подмосковном МЧС. В тушении огня участвовали 16 единиц техники и 59 человек.

По сообщению «Пятого канала», пожар произошел на складе, принадлежащем компании AliExpress. Позже в компании эти данные опровергли. «У AliExpress нет склада в Жуковском. Поэтому информация не соответствует действительности»,— сказал “Ъ” представитель компании.

По данным СМИ, склад горел по всей площади — 3,5 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение конструкций здания.