Открытое горение на складе в Жуковском потушено

Пожарные потушили открытое горение на складе в подмосковном Жуковском, сообщается на сайте МЧС. К ликвидации пожара привлекли 59 человек и 16 единиц техники.

По сообщению «Пятого канала», пожар произошел на складе, принадлежащем компании AliExpress. Позже в компании эти данные опровергли. «У AliExpress нет склада в Жуковском. Поэтому информация не соответствует действительности»,— сказал “Ъ” представитель компании.

Напомним, сообщение о возгорании в строении на улице Кооперативной, дом 16 поступило в МЧС в 4:14. Около 6:00 пожар был локализован на площади 1750 кв. м. Однако по данным СМИ, склад горел по всей площади — 3,5 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение конструкций здания, сведений о пострадавших не поступало.