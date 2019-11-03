США могут не ввести пошлины на автомобили из ЕС в ноябре

США не планируют вводить в ноябре пошлины на импорт автомобилей компаний из Евросоюза, сообщил Bloomberg министр торговли США Уилбур Росс. По его словам, это связано с успешными переговорами с производителями из стран ЕС и других государств.

«Мы очень хорошо пообщались с нашими европейскими, японскими и южнокорейскими друзьями, представляющими крупнейшие секторы автомобилестроения»,— сказал господин Росс. По его словам, США надеются, что им не придется применять статью 232 закона 1962 года, которая дает право президенту прибегать к введению пошлин для корректировки импорта и защиты национальных интересов.

В 2018 году уже обсуждалась идея ввести пошлины на импорт автомобилей, но решение по вопросу несколько раз откладывали.

Напомним, в октябре 2019 года вступили в силу пошлины США на товары из ЕС стоимостью $7,5 млрд. Американская сторона получила разрешение на это со стороны Всемирной торговой организации, которая признала противоречащей нормам поддержку Евросоюза Airbus SE.

Подробнее о пошлинах — в материале “Ъ” «Американские пошлины пересекли Атлантику».