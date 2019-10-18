Вступили в силу пошлины США на товары из ЕС на $7,5 млрд

Вступили в силу пошлины США на 150 видов товаров из Евросоюза, сообщает Reuters со ссылкой на торговое представительство США. Они в большей степени коснутся Италии, Испании, Франции, Великобритании и Германии. Новые тарифы затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.

США получили разрешение на введение пошлин от Всемирной торговой организации. Это стало реакцией на субсидирование Евросоюзом компании Airbus SE, что, по мнению американской стороны, принесло ущерб корпорации Boeing.

США ввели пошлины 10% на самолеты. Тариф 25% вводится на:

односолодовый ирландский и шотландский виски;

свитеры, пуловеры, кашемировые изделия, шерстяную одежду из Великобритании;

кофе и некоторое промышленное оборудование из Германии;

различные сыры, оливковое масло и замороженное мясо из Германии, Испании и Великобритании;

продукты из свинины, масло и йогурты из разных стран ЕС.

Изначально президент США Дональд Трамп заявлял о планах ввести пошлины на товары ЕС на сумму $11 млрд. ЕС обещал в таком случае установить более высокие тарифы на ввоз товаров из США на $20 млрд. В частности, речь шла о химикатах и аграрной продукции.

Подробнее о причинах введения пошлин — в материале “Ъ” «Американские пошлины пересекли Атлантику».