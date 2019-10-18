Вступили в силу пошлины США на товары из ЕС на $7,5 млрд

Вступили в силу пошлины США на 150 видов товаров из Евросоюза, сообщает Reuters со ссылкой на торговое представительство США. Они в большей степени коснутся Италии, Испании, Франции, Великобритании и Германии. Новые тарифы затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
США получили разрешение на введение пошлин от Всемирной торговой организации. Это стало реакцией на субсидирование Евросоюзом компании Airbus SE, что, по мнению американской стороны, принесло ущерб корпорации Boeing.
США ввели пошлины 10% на самолеты. Тариф 25% вводится на:
Изначально президент США Дональд Трамп заявлял о планах ввести пошлины на товары ЕС на сумму $11 млрд. ЕС обещал в таком случае установить более высокие тарифы на ввоз товаров из США на $20 млрд. В частности, речь шла о химикатах и аграрной продукции.
Подробнее о причинах введения пошлин — в материале “Ъ” «Американские пошлины пересекли Атлантику».
просмотров: 115341
просмотров: 110475
просмотров: 89748
просмотров: 85543
просмотров: 82124