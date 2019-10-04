Американские пошлины пересекли Атлантику

США с 18 октября введут 10-процентные пошлины на самолеты Airbus и 25-процентные — на отдельные виды продовольствия и промтоваров из Евросоюза, суммарно на $7,5 млрд. Основанием для этого стало решение панели арбитров ВТО о невыполнении ЕС ранее вынесенного заключения о незаконном субсидировании европейского авиаконцерна. В Брюсселе заявили, что это затруднит переговоры двух сторон как по урегулированию авиасубсидий, так и по торговым вопросам, и уже готовятся ввести ответные меры для товаров из США в случае победы в аналогичном иске к Boeing.

По решению панели арбитров ВТО (.pdf) США получили право ввести пошлины в отношении импорта из Евросоюза на $7,5 млрд. Такая мера была принята как наказание ЕС за незаконные авиационные субсидии европейскому авиастроительному концерну Airbus (решение по иску, поданному США в 2004 году, было вынесено еще в 2011 году). По утверждению США, такое субсидирование привело к тому, что американская Boeing не смогла договориться о продажах более чем 300 своих самолетов и потеряла значительную долю на рынке во всем мире. «США выиграли дело на $7,5 млрд в ВТО против ЕС, который многие годы очень плохо относился к США в торговых отношениях, в частности это касается пошлин и торговых барьеров. Это дело тянулось годы, замечательная победа!» — написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

Основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Именно эти страны в Вашингтоне считают ответственными за незаконную господдержку Airbus.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил, что ответные пошлины будут включать 10-процентные тарифы на самолеты и 25-процентные на агро- и промпродукцию.

Всего в списке более 150 видов товаров: прошутто, сыры, хамон, некоторые виды вин, оливковое масло, апельсины, односолодовый виски, печенье и др.,— для большинства из них ставка пошлины будет повышена как минимум в несколько раз. В ряде случае пошлины коснутся всех или почти всех стран ЕС — так, они будут действовать в отношении йогурта, масла, свиных сосисок, вишневого сока, персиков. Среди промпродукции — отвертки, топоры и складные ножи, оборудование для камер, например объективы из Германии. Американский торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. США также запросили у ВТО встречи 14 октября для одобрения вводимых американских пошлин.

В ЕС же отметили, что увеличение тарифов «в первую очередь ударит по американским потребителям и усложнит достижение двусторонних договоренностей».

В Еврокомиссии также пообещали ввести ответные меры на широкий перечень американских товаров, пока в него входит импорт общим объемом $20 млрд, в том числе самолеты, тракторы, промышленные товары, вина, табак и рыба, основанием для этого может стать встречный иск к Boeing — также в связи с незаконной в рамках ВТО господдержкой концерна.

В Брюсселе ждут, что решение вынесут в ближайшие месяцы и оно будет позитивным, однако уже в конце декабря ВТО может столкнуться с фактической остановкой работы из-за блокирования США выбора новых судей в апелляционной инстанции.

Напомним, еще в июне прошлого года США повысили пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, в ответ в Брюсселе согласовали увеличение пошлин на американский импорт в €2,8 млрд ($3,4 млрд, в списке в основном значатся продовольствие и мотоциклы). Суммарный урон от защитных мер США в ЕС оценивали в €6,4 млрд, но вторая часть ответных ограничений (еще на €3,6 млрд) будет введена либо через три года (по нормам ВТО), либо после решения панели арбитров ВТО по иску, поданному ЕС к США.

Как отмечает Дмитрий Полевой из РФПИ, решение ВТО в пользу США стало «неприятным, пусть и ожидаемым», однако масштаб проблем может лишь возрасти в начале следующего года, когда ВТО даст заключение на подобную жалобу ЕС против Boeing. Иными словами, противостояние США и Китая может дополниться новым «театром боевых действий» США—ЕС, заключает эксперт.

Татьяна Едовина